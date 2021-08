DOGLOVER:la cerveza inspirada por el amor a nuestros amigos de cuatro patas

En el inmenso mundo de los licores se pueden encontrar un sinfín de sabores, texturas, aromas y colores, para compartir en diferentes momentos y ocasiones, pero nunca antes se había elaborado una cerveza inspirada en el amor por los perros.

Esta es la creación de los hermanos Héctor y Julián Martínez, líderes de la Cervecería BRUDER, un emprendimiento que se ha abierto camino en la industria de la cerveza artesanal premium, gracias a su técnica de elaboración alemana y su inspiración en sabores tan colombianos como el maracuyá, mango, granadilla, piña, durazno e incluso café y chocolate, algunas de estas, premiadas en concursos internacionales de la importancia del Monde Selection o el ITQ, en el US Open Beer Championship.

Con el slogan: “Brindemos Con Ellos”, este par de emprendedores quieren aportar por medio de una manera original a la problemática de perritos en condiciones de abandono, mala alimentación o maltrato, que, según los datos entregados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, llegan a casi 100.000 individuos.

“Cuando elaboramos Dog Lover, pensamos en hacer una deliciosa cerveza, pero sobre todo en aportar un granito de arena y ayudar a visibilizar a las personas que dedican sus vidas a cuidar a nuestros amigos peludos. Así como nos inspiran los sabores de Colombia, también nos inspiran sus personas, y queremos hacer un homenaje a los buenos corazones”, comenta Héctor Martínez, fundador de Cervecería BRUDER.

La cerveza Dog Lover es una cerveza roja tipo tipo Vienna Lager, con sabores muy intensos al paladar. Para su elaboración se utilizaron maltas pálidas y caramelo alemán, lúpulos europeos y un proceso riguroso; así se logró una bebida con gran personalidad, notas acarameladas, cuerpo medio, sabor intenso y regusto delicioso.

Para su lanzamiento vendrá en un pack edición especial, el cual incluye dos cervezas, un snack marca Three Pets, un bebedero portatil para la mascota; además, por cada venta de esta edición, se donará un porcentaje a la fundación Second Chances.

“Como Three Pets estamos muy felices por esta alianza que aporta a una linda causa”, comenta Angélica Hoyos gerente de mercadeo Three Pets.

“Bruder cuenta con distintos restaurantes cerveceros, en donde no solo somos Pet Friendly, sino que además somos Pet Lovers; queremos que vengas con tu perrito y hagan parte de este gran proyecto. Además, recuerden: ¡Para ellos el snack, para nosotros la cerveza!”, añade Julián Martínez, otro de los fundadores de la cervecería.

Para mayor información sobre la iniciativa visitar en Instagram y Facebook:

Bruder_cerveza

Threepets_colombia

Seconchances_15

Sobre CERVECERIA BRUDER

Al principio solo contaban con 8m2 en la casa de sus abuelos para producir cerveza, pero tenían la determinación de encontrar una manera única, diferente e innovadora con los ingredientes fundamentales: paciencia, dedicación, rigurosidad, creatividad y curiosidad Empezaron en Tunja, capital cervecera de Colombia, en donde abrieron su primer pub, luego se expandieron hasta Ibagué, Villa de Leyva, Bogotá, Duitama, Medellín, Armenia y Cali.

Sobre THREE PETS

Con más de 6 años de experiencia en el mercado nacional e internacional, Three Pets es una marca colombiana que nace del compromiso, dedicación y responsabilidad con cada uno de nuestros clientes para garantizar productos de calidad premium, 100% naturales, sin aditivos, hormonas ni conservantes para nuestros amigos de 4 patas. Hemos logrado registrar nuestros productos ante los entes de control más importantes a nivel mundial y obtenido la licencia que nos reconoce como marca país en Colombia”

Sobre SECOND CHANCES

Second Chances es una fundación que nació hace siete años y su principal trabajo es dar en adopción rehabilitar y recuperar animales en el estado de abandono y maltrato a lo largo de estos siete años Second Chances ha logrado rescatar animales de todos los rincones del país desde La Guajira hasta el Amazonas y a podré apoyo reubicar en más de 2500 animalitos entre perros y gatos en adopción asimismo complementa sus actividades con un trabajo social grandísimo donde muchas familias y personas que ayudan al rescate estos animales se ven beneficiadas combatiendo así la sobre población y el maltrato animal en Colombia.