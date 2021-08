Personas no vacunadas con mayor riesgo de infección por la variante delta

Una forma altamente transmisible de COVID-19 conocida como la variante delta se está extendiendo a nivel mundial. El Gobierno colombiano anunció su presencia, al detectar el primer caso en Cali, lo que ha obligado a reconsiderar planes en países y empresas. Ahora, según información de Mayo Clinic se ha identificado una subvariante conocida como delta-plus.

«Delta-plus simplemente significa que ha habido una mutación adicional en la variante delta», dice el Dr. Gregory Poland, médico e investigador de enfermedades infecciosas de Mayo Clinic. «Realmente no hemos visto ese despegue todavía. Y eso probablemente se deba a que está siendo superado por la variante delta. Si miras el virus original y dices que había una cierta cantidad de infectividad asociada con eso, el Reino Unido o la variante alfa, era aproximadamente un 50% más infeccioso que el virus original. El virus delta es entre un 50% y un 60% más infeccioso que la variante alfa «.

Las poblaciones no vacunadas siguen siendo el grupo de mayor riesgo. La buena noticia, dice el Dr. Poland, es que las vacunas COVID-19 son efectivas.

«Las vacunas disponibles como la vacuna Johnson and Johnson, la vacuna Pfizer, la vacuna Moderna y pronto la vacuna Novavax, son todas extraordinariamente efectivas contra la muerte, la hospitalización y las enfermedades graves debido a la variante delta, así como a las otras variantes «.

Recordemos que las vacunas pueden causar efectos secundarios, los más comunes son dolor a corto plazo, enrojecimiento e hinchazón en el área donde recibió la inyección. Otros efectos pueden ser como un resfriado u otro tipo de síntoma después de vacunarse. Esos síntomas leves que se pueden tener durante uno o dos días serán algo menor que el problema de la COVID y la hospitalización, así como también el riesgo de que le pueda dar COVID a otras personas.

«Eso no significa que (la vacunación) ofrezca una protección del 100% contra grados menores de infección», dice el Dr. Poland. «En lugar de contraer una enfermedad grave o ser hospitalizado, es posible que tenga una pequeña probabilidad de tener una infección asintomática o leve, o incluso una probabilidad muy pequeña de una infección moderada porque no todo el mundo tiene un sistema inmunológico fuerte. Algunas personas tienen diferencias genéticas que No les permite tener una respuesta inmunológica fuerte, o tener enfermedades o tratamientos que comprometan nuestro sistema inmunológico, incluida la edad avanzada”.

El virus delta se encuentra entre varias variantes de coronavirus que circulan. Los virus mutan constantemente, explica el Dr. Poland.

«Cuando usamos el término ‘variante’, estamos hablando de una mutación que ocurre en el virus que cambia la forma en que ese virus nos infecta. Podría hacerlo menos infeccioso, lo cual sería genial. Eso no está sucediendo. En cambio, estas mutaciones son de aprender cómo se vuelven cada vez más infecciosas, cada vez más peligrosas, razón por la cual el gran impulso de la salud pública, para que las personas superen sus miedos y preocupaciones y sepan que todas las vacunas salvan vidas» concluye el Dr. Poland.

Estar completamente vacunado contra COVID-19 lo protege a usted y a quienes lo rodean de infectarse y de propagar la infección.