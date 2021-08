WhatsApp lanza nueva función que permite enviar fotos y videos que desaparecen tras ser vistos

–Fotos y videos de visualización única, es la nueva función que implementó WhatsApp para todos sus usuarios, en otros términos, permite enviar fotos y videos que desaparecen tras ser vistos.

Si bien sacar fotos y filmar videos con el teléfono ya forma parte de nuestras vidas, no todo lo que compartimos tiene que quedar guardado como un registro digital permanente, precisa la compañía en un comunicado y agrega:

En muchos teléfonos, el simple hecho de sacar una foto significa que se ocupará espacio en la galería para siempre.

Por eso, hoy presentamos la nueva función de visualización única que permite enviar fotos y videos que desaparecen del chat una vez que el destinatario los abre, lo que ofrece a los usuarios un mayor control sobre su privacidad.

Por ejemplo, puedes enviar una foto de visualización única para mostrar la ropa que te estás probando en una tienda, para compartir con los demás una reacción rápida o para enviar algo confidencial, como la contraseña de Wi-Fi.

Al igual que todos los mensajes personales que envías a través de WhatsApp, los archivos de visualización única están protegidos por cifrado de extremo a extremo, por lo que ni siquiera WhatsApp puede verlos. También podrás identificarlos fácilmente por el nuevo ícono que indica que pueden verse una sola vez.

Una vez visto el archivo multimedia, el mensaje se marcará como «abierto» para que no haya confusiones en la conversación del chat.

Implementaremos esta función en todo el mundo a partir de esta semana y nos encantaría recibir comentarios sobre esta nueva forma de enviar archivos privados que desaparecen.

WhatsApp hace además las siguientes explicaciones:

Información sobre la visualización única

Para brindarte más privacidad, ahora puedes enviar fotos o videos que desaparezcan del chat de WhatsApp después de que el destinatario los abra.

Los archivos multimedia no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario.

Una vez que envíes una foto o un video de visualización única, no podrás volver a verlo.

No puedes reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única activada.

Solo puedes ver si el destinatario abrió una foto o video de visualización única si este tiene las confirmaciones de lectura habilitadas.

Si no abres la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que te lo enviaron, el archivo desaparecerá del chat.

Debes seleccionar el archivo multimedia de visualización única cada vez que quieras enviar una foto o un video de visualización única.

Los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

Nota:

Envía fotos o videos con la visualización única habilitada únicamente a personas de tu confianza, ya que los destinatarios pueden hacer lo siguiente:

-Hacer una captura o grabación de la pantalla donde se vea el archivo multimedia antes de que desaparezca (no se te notificará si alguien hace una captura o grabación de la pantalla)

-Tomar una foto o video del archivo multimedia con una cámara u otro dispositivo antes de que desaparezca

Es posible que los archivos multimedia cifrados se almacene durante algunas semanas en los servidores de WhatsApp después de que lo envíes.

Si un destinatario desea reportar el archivo multimedia de visualización única, se enviará ese archivo a WhatsApp. Para obtener más información sobre cómo reportar mensajes en WhatsApp, consulta este artículo.