Dos millones de mililitros de leche materna se han recolectado en pandemia

Durante la pandemia por COVID-19, en el único Banco de Leche Humana de la red pública hospitalaria de Bogotá, ubicado en el Hospital de Kennedy, ha recolectado más de dos millones de mililitros de leche materna con el objetivo de brindar una alimentación sana y con beneficios inmunológicos para los recién nacidos que la necesitan.



El Banco de Leche Humana de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, recolecta, selecciona, clasifica, almacena, hace control de calidad y distribuye la leche donada por madres voluntarias y saludables de Bogotá, bajo dos modalidades: la primera en las salas de extracción del Hospital de Kennedy y la segunda a través de la inscripción para la recolección de la leche a domicilio.

Las madres que se acercan directamente a la sala de extracción del hospital recogen su leche para brindarla a sus hijos que se encuentran hospitalizados en la unidad, mientras que hay otro grupo que se inscribe para donar su leche porque cuentan con excedentes de producción.

En el último caso, las mujeres pasan por una serie de cumplimiento de requisitos y verificación de su estado de salud que garantice la sanidad y calidad de la leche, que luego es recolectada a domicilio y procesada por el banco de leche para brindarla a los recién nacidos que por diferentes razones no pueden ser alimentados por sus madres.

donacion de leche materna

La leche donada por madres voluntarias pasa por estrictos análisis en el Banco de Leche Humana para garantizar su calidad y sanidad. Foto. Subred Sur Occidente.

Fátima Roa, madre lactante y usuaria de este servicio, agradeció el espacio dispuesto en el Hospital de Kennedy para alimentar a su hijo que nació con bajo peso y que requiere de dosis específicas de leche para su correcta nutrición.

“Yo vengo todos los días, me extraigo la leche aquí en la sala y cuando no alcanzo a completar la dosis necesaria para alimentarlo, el banco me ayuda a darle a mi bebé las cantidades completas de leche que necesita. Además, me parece un lugar muy higiénico, en el que nos enseñan la importancia de lactar y cómo estimular nuestra producción para satisfacer a nuestros bebés, es una labor muy importante para nosotras las madres”, señaló Fátima.

El Banco de Leche Humana cuenta con un equipo de profesionales que también realizan actividades de sensibilización, pedagogía, consejería y charlas de educación grupal a las madres lactantes, para promover esta práctica que resulta ser benéfica e importante para la nutrición y desarrollo de la niñez bogotana. Además, fortalece el vínculo afectivo entre las madres y sus recién nacidos.

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Bogotá reitera y sigue comprometida en promover la lactancia materna, a tono con el lema «Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida» de la Organización Mundial de la Salud.