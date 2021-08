Histórica medalla de plata para Colombia logró Anthony Zambrano en los Olímpicos de Tokio 2020

–El velocista colombiano Anthony Zambrano logró este jueves una histórica medalla de plata para Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Zambrano se colgó la medalla de plata en los 400 mts planos, con un tiempo de 44,08, convirtiéndose en el primer varón colombiano en llegar a una final olímpica de velocidad y ganar una medalla.

El oro se lo llevó Steven Gardnier de Bahamas, con un registro de 43.85 y el bronce fue para el granadino Kirani James, con un tiempo de 44.19, quien fue superado en los últimos metros por Zambrano.

It's #silver for Colombia!

Anthony Jose Zambrano wins silver for #COL in the men's 400m final!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athletics pic.twitter.com/91SW6shdJA

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021