Los mayores de 50 años tienen 600 veces más riesgo de complicaciones por Covid-19

–El Ministerio de Salud hizo un vehemente llamado a la población de 50 años y más que aún no se ha vacunado a no creer en mitos, revisar la evidencia científica y tomar una decisión de vida, la cual es vacunarse contra el Covid-19, «pues estos grupos de edad tienen hasta 600 veces más riesgo de tener una enfermedad severa y desenlaces no adecuados», afirmó.

Asimismo, expresó la preocupación que hay en la cartera de Salud por esta situación: «Alrededor de dos millones de personas entre 50 y 59 años no se han vacunado y un millón de personas mayores de 60 años, que también tienen disponible el biológico, no han accedido a él. En estudio reciente en La Florida (EE.UU.), el 97% de las personas que han sido hospitalizadas o han perdido la vida, tuvieron la vacuna disponible y no hicieron uso de ella».

De acuerdo con el monitoreo permanente que realiza el Ministerio a través de los distintos medios o canales de información, hay personas que no han optado por acceder a la vacuna por mitos alrededor de las mismas. Por eso, el vicesalud Moscoso se refirió a algunos de los mitos más comunes, versus su realidad.