Distrito lanza ‘CEmprende Bogotá E 24’, el primer centro para el emprendimiento que funcionará 24 horas

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, y en convenio con iNNpulsa Colombia inauguraron el primer centro para el emprendimiento ‘CEmprende Bogotá E 24’ que funcionará las 24 horas en el país.

Se trata de un modelo de trabajo colaborativo y de sinergia entre las incubadoras, las aceleradoras, los fondos de inversión, los proveedores de servicios tecnológicos a la medida de los emprendimientos, las grandes empresas, los desarrolladores de habilidades y capacidades para emprender.

La Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López, destacó cómo la ciudad sigue consolidando uno de los mejores ecosistemas para el emprendimiento y la innovación de América Latina. “Que mejor manera de celebrar los 483 años de nuestra ciudad que tener el primer ‘CEmprende Bogotá E 24’ de Colombia en Bogotá”, dijo la mandataria, quien a su vez agregó que “Bogotá va ser la capital del emprendimiento verde, creativo, digital y de gobierno de Colombia y de América Latina”.

Durante el acto de apertura de la sede, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, expresó que este es el resultado de un trabajo conjunto con la alcaldesa de Bogotá, “trabajamos unidos y juntos para que esto sea exitoso en beneficio de todos los colombianos y de todos los bogotanos”.

La nueva sede ‘CEmprende’ en Bogotá está ubicada en la Plaza de los Artesanos y es la primera del país que permitirá la realización de actividades de una manera continua, con lo cual se busca no solo seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento e innovación de la ciudad y el país, sino generar dinámicas de colaboración entre la nación y el Distrito.

‘CEmprende Bogotá e 24’ horas cuenta con la participación de empresas privadas, instituciones de educación superior, Cámaras de Comercio, entes territoriales, instituciones públicas y las mesas técnicas de: Innovación, emprendimiento, mentalidad y cultura, financiación, digital y data, innovación pública y territorios Govtech.

La nueva sede ‘CEmprende Bogotá E 24’ atenderá de modo gratuito a todos los emprendedores de cualquier tamaño, sector o lugar del país. Además, habrá programas para los emprendedores en cualquiera de sus etapas de desarrollo (PreSemilla, Semilla, Temprana, Escalamiento y Consolidación).

Sobre el particular, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán, añadió que ‘CEmprende Bogotá E 24’ es el primero en el país que va a operar 24 horas, “porque la creatividad no tiene horario, la creatividad no tiene límites (…) Bogotá tiene hoy el 50 % de los emprendimientos de Colombia, más de 40 incubadoras y aceleradoras, sin duda, este espacio se consolida como el ‘Supercade’ del negocio y de la innovación”.

No obstante, la sede se especializará en negocios e iniciativas orientadas a aportar con innovación digital a los retos gubernamentales, así como aquellos que encuentren en el Blockchain una oportunidad para emprender. Esto quiere decir que habrá un enfoque en Govtech y Blockchain.

Con la nueva sede, Innpulsa también inicio la tercera fase de expansión de la red física y digital CEmprende, que hoy está compuesta por 19 sedes y una oferta colaborativa de más de 150 aliados regionales, nacionales e internacionales. Y anunciaron nuevas sedes en ciudades como Armenia, Ibagué, Quibdó, Tunja, Valledupar y Yopal.

“Cuando el Estado se une con ciudades tan importantes como Bogotá genera un verdadero sistema de emprendimiento”, comentó el presidente de iNNpulsa Ignacio Gaitán en la presentación de la sede ‘CEmprende Bogotá e 24’.

Con la inauguración de la nueva sede y el lanzamiento de varios programas para apoyar el emprendimiento como Creo en Mí, Ruta Bogotá E, Smartfilms, emprendedores con el arte y Sistemas productivos Solidarios, entre otros, la Secretaría de Desarrollo Económico consolida una oferta con la que espera atender y beneficiar a más de 10 mil emprendimiento y negocios durante los próximos meses.

“Invitamos a todos los emprendedores de la ciudad y el país a usar esta nueva sede y toda la amplia oferta de la Secretaria y nuestros aliados como Innpulsa para ayudarlos a sacar sus ideas y proyectos adelante”, finalizó Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico