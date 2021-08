Se inauguró nueva sede para expedición de pasaportes en Bogotá

–Con el propósito de agilizar el trámite de expedición del pasaporte, la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez inauguró este jueves una nueva sede para atención de la ciudadanía, que estará ubicada en el Palacio de San Carlos, en el centro de Bogotá.

La alta funcionaria manifestó que la apertura de esta oficina permitirá evitar represamientos y garantizar un servicio oportuno. “Reiteramos el compromiso del Presidente Iván Duque y de nuestro Gobierno por el buen servicio público, por esmerarnos en la excelencia, por retomar las cosas buenas del pasado que se nos frustraron con la pandemia y ponernos ahora una cota más alta”, dijo.

Enfatizó en que el fortalecimiento del sistema de atención debe continuar en las demás oficinas del país y en el exterior, en aras de avanzar en la prestación de servicios ágiles, transparentes, eficientes y sencillos.

“La Cancillería tiene que lograr que esto que hemos hecho acá en la expedición de pasaportes suceda en todos los consulados de Colombia, en atención a la población colombiana que vive en el exterior, para poder atender sus trámites, todas las solicitudes notariales y consulares, y mostrar que hay una excelencia en el servicio”, afirmó.

La nueva sede inició labores el pasado martes, 3 de agosto, fecha en la que se atendieron 58 solicitudes. El 4 de agosto, se tuvieron 400 citas y, desde este jueves, con los 15 módulos de atención, se espera que la cifra aumente, pues, de acuerdo con la Vicepresidenta y Canciller, la meta es expedir 300.000 pasaportes nuevos, con corte a diciembre. “Estamos en la actualidad recibiendo ya 2.596 solicitudes diarias de pasaportes acá en Bogotá”, indicó.

La alta funcionaria recordó que este trámite es personal e indelegable y que, por tanto, no requiere de intermediarios. “Aquí no hay palancas, aquí no necesitan tramitadores, aquí no tienen por qué pagarle ni un peso a nadie por tramitar sus pasaportes”.

Estos nuevos 15 módulos hacen parte de los 28 anunciados por la Vicepresidenta y Canciller la semana anterior: 9 ventanillas en la Sede Norte (Avenida 19 No. 98-03 – Edificio Torre 100) y 4 más en la Sede de Chapinero (Calle 53 No. 10-60/46 – Piso 2).

La nueva sede funcionará de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en jornada continua, de lunes a viernes. Para expedir el pasaporte, los ciudadanos deben solicitar su cita en la página web de la Cancillería: https://cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes.