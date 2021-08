Senador Mejía apoyó la solicitud que hizo la Fiscalía de preclusión para el caso contra Uribe

Mediante sus redes sociales, el Senador Carlos Felipe Mejía manifestó que se debe derrumbar el injusto montaje del que ha sido víctima el expresidente Uribe, apoyando la solicitud de preclusión del caso en su contra “La Fiscalía se reafirma en que no hay ninguna prueba de ningún delito. No pueden condenar a alguien por algo que no existe”, trinó Mejía.

Rechazó la decisión tomada por la sala plena del Consejo Nacional Electoral de archivar la investigación en contra de la campaña a la Presidencia de Juan Manuel Santos en el 2014, indicando que es una burla contra el país . “Archivar la investigación contra Santos es una afrenta a la justicia, va en contravía de cientos de pruebas y declaraciones… El #Nobelbrecht no puede quedarse en impunidad, igual que sus protegidos, los narcoterroristas Farc” manifestó.

Finalmente, como complemento a sus anteriores reacciones, expresó que urge un referendo para reformar la justicia, incluida JEP, tribunal de las Farc.“¿Qué tan mal estamos y qué tanto hay que corregir?: a un expresidente honorable como Álvaro Uribe Vélez la “justicia” le hace las pruebas en su contra; a uno corrupto como Juan Manuel Santos se las deshace”.