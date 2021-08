Cayón el telón de los Olímpicos de Tokio 2020: Colombia, aunque no consiguió el oro, brilló con plata y bronce

-Luis Javier Mosquera, Mariana Pajón, Carlos Ramírez, Anthony Zambrano y Lorena Arenas fueron los actores colombianos principales.

–El telón de los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020 se bajó este domingo 8 de agosto con la ceremonia de clausura en el Estadio Olímpico y un nuevo título en el medallero general para Estados Unidos, en una disputa muy cerrada con China. Los anfitriones fueron terceros. Colombia no logró el codiciado oro, pero brilló con la plata y el bronce.

.

La presencia colombiana en los XXXII Juegos Olímpicos Tokio 2020 quedará en la historia por su eficacia en el rendimiento de los atletas, pues a pesar de las adversidades que se dieron en la preparación y participación, con 71 clasificados oficiales, pero 68 en competencia, regresan con cinco medallas y 17 diplomas olímpicos, hace que Colombia haya cumplido con el cierre de un extenso y atípico ciclo olímpico.

De las cinco medallas logradas, tres corresponden a repitentes, Mariana Pajón, Luis Javier Mosquera y Carlos Ramírez, y dos nuevos héroes, Anthony Zambrano y Lorena Arenas.

———————————————————————————————-



—————————————————————————————————

Para el jefe de misión para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y primer medallista olímpico de Colombia, Helmut Bellingrodt, «el balance no ha sido el mejor pero si es bueno», pues advirtió que cualquier persona que conozca lo que es el deporte en sí, sabe que subir al podio es un hecho muy importante, ya sea bronce, plata u oro».

«Nosotros ganamos cinco medallas, cuatro de plata y una de bronce, eso significa que en cuatro oportunidades jugaron finales con la posibilidad de ganar oro. Estaban muy bien preparados, no se tuvo lo mismo que en Rio ni en Londres pero también hay que darse cuenta de la cantidad de atletas tanto en Londres como en Río, se superaron los 100 atletas y para esta ocasión sólo estuvimos 69», puntualizó Bellingrodt .

Si bien faltó el oro y entonar el Himno Nacional, Tokio 2020 dejó para Colombia el mejor registro de medallas de plata, con cuatro subtítulos y un tercer lugar que completa las cinco preseas, conquistadas por tres repitentes y dos que se estrenaron en el olimpo del medallero.

La primera medalla llegó con el vallecaucano Luis Javier Mosquera, quien en la división de los 67 kilogramos de levantamiento de pesas abrió el camino del podio, con un récord olímpico en el arranque y una lucha de alto nivel frente al chino Lijun Chen, quien al final conquistó el oro.

Para Luis Javier, la medalla significó tener un ascenso deportivo, porque tras el bronce de Rio 2016, ahora ascendió a la medalla de plata en Tokio 2020 y sueña con ser el primero en completar el podio olímpico en París 2024, donde buscar entonar el Himno Nacional.

“Para nadie es un secreto que los chinos en el levantamiento de pesas son unas máquinas también, pero bueno, nosotros los colombianos nos estamos volviendo una potencia del mundo y esperemos que en el nombre de Dios en los próximos Juegos Olímpicos podamos superar esta medalla””, dijo Luis Javier.

Tras Luis Javier llegó la alegría del ciclismo BMX, porque la película de Rio 2016 se repitió en Tokio y, aunque no se dio el oro, por terceros Juegos Olímpicos, esta disciplina del ciclismo le dio dos nuevas medallas al país, ganadas con garra, esfuerzo y valentía, a pesar de las adversidades previas.

Con lesiones encima, el equipo de BMX llegó a Tokio para que Mariana Pajón se convirtiera en la primera triple medallista olímpica colombiana de la historia, al conquistar la presea de plata, que sumó a sus dos oros de Londres y Rio de Janeiro. Mariana se afianzó como la colombiana más ganadora del deporte olímpico.

“Yo creo que eso viene en la sangre y así somos todos, así somos los colombianos. Y puedes estar en lo más profundo, puedes escuchar miles de imposibles y miles de ´no´, pero si tú crees que lo puedes hacer, simplemente rómpelos y demuéstrales que sí se puede y que son sus propias limitaciones”, comentó Mariana.

Junto a Mariana llegó el tercer bronce del BMX masculino, ya que de nuevo Carlos Ramírez se subió al tercer cajón para reclamar su segundo bronce y entrar a la historia como otro doble medallista, como lo hizo Luis Javier días antes y como ya lo eran Caterine Ibargüen, Óscar Figueroa, Yuri Alvear, Jackeline Rentería y el Jefe de Misión en Tokio, Helmut Bellingrodt Wolff.

“Había mucha incertidumbre y todo era muy raro. No saben lo que me pasó por el cuerpo cuando se habló de cancelar los juegos por culpa de la pandemia. Después vino una preparación especial y para soñar en grande. Y aquí, la sacamos del estadio. Dejé el alma y dejé todo en la pista. Esto ya es una realidad gracias a Dios”, aseguró Ramírez.

El cierre del medallero lo dio el atletismo, que fue el deporte que más atletas clasificó a Tokio por Colombia y el de mejor rendimiento en medallas, porque dos preseas de plata dejaron al deporte base como la Federación más destacada, junto con otras dos acostumbradas a festejar en este tipo de eventos: ciclismo y levantamiento de pesas.

La primera alegría del atletismo la dio el ‘Fenómeno del Remate’ de los 400 metros del atletismo, el guajiro Anthony Zambrano, quien se ratificó como una realidad, porque tras el subtítulo del mundial de 2019 y las medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, ahora conquistó la medalla de plata en Tokio 2020, con un gran registro en la semifinal, al bajar de los 44 segundos.

“El esfuerzo y el sacrificio no es en vano. Aunque haya tenido muchas adversidades y muchos obstáculos, he llegado aquí firme y he llegado a batallar con otros países, con las potencias del atletismo del mundo. Y repito que soy el segundo mejor del mundo en los 400 metros planos”, reconoció Anthony.

Y el cierre de las medallas, justamente lo dio la primera clasificada de Colombia a Tokio, la pereirana Lorena Arenas Campuzano, quien en los 20 kilómetros marcha, bajo el intenso calor de la histórica ciudad olímpica de Sapporo, se estrenó en el medallero olímpico colombiano al quedarse con la presea de plata.

“Cada segundo, cada instante, cada milésima de segundo cuenta, cada cosa valió la pena. Hubo muchas cosas por las que tuve que pasar para poder lograr esto, pero de verdad que esto hace que uno sea cada día más difícil , que sea más optimista y pueda trabajar para lograrlo. Con esto demuestro que no hay nada imposible en la vida y que todo sueño con mucho esfuerzo y dedicación se puede lograr”, manifestó Lorena.

Así Colombia cerró esta presencia de medallas en Tokio, con tres conocidos y dos que se estrenaron. Mariana sumó su tercera hazaña olímpica, Ramírez y Mosquera la segunda para cada uno y Anthony junto a Lorena se estrenaron en el ambiente de la celebración olímpica.

La segunda cosecha más alta de diplomas olímpicos para Colombia se dio en Tokio, con 16 distinciones, cerca de los 22 diplomas de Rio y por encima de los 14 de Londres.

Uno de los principales indicadores de rendimiento para los países en el movimiento olímpico mundial es el diploma olímpico. Una distinción que desde los Juegos Olímpicos de Londres 1948 premia a los seis mejores de cada prueba y, desde Los Ángeles 1984, a los ocho primeros.

Colombia logró su primer diploma en Tokio 1964 con Mario ‘Papaya’ Vanegas y, desde Múnich 1972, siempre se ha conseguido al menos un diploma en todas las ediciones, siendo Rio 2016 la más alta, con 22 colombianos presentes dentro de los 8 mejores y ahora en Tokio 2020 la cuenta fue la segunda más alta de la historia, con 16.

A las medallas, de nuevo la delegación colombiana le sumó un alto porcentaje en el segundo indicador de rendimiento para las naciones presentes en Tokio, pues a las cinco medallas, el equipo nacional sumó 11 diplomas, es decir, ubicó a colombianos dentro de los ocho mejores en 13 pruebas, para completar 16 Diplomas Olímpicos.

Una de las gratas sorpresas de la presentación colombiana en Tokio fue la del golfista Juan Sebastián Muñoz, quien siempre estuvo en la pelea y disputó los hoyos de desempate para buscar le medalla de bronce. Al final terminó en el cuarto puesto, como el mejor colombiano y un meritorio diploma olímpico.

Junto a Muñoz, la otra deportista que sumó un cuarto lugar fue Mercedes Pérez, quien en levantamiento de pesas estuvo cerca de subir al podio.

En el quinto puesto, Colombia tuvo a siete deportistas, con Santiago Rodallegas en Levantamiento de Pesas; Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en dobles de tenis, Yuberjen Martínez, Céiber Áviila, Ingrit Valencia y Jenny Arias en Boxeo.

En el séptimo puesto terminó Mauricio Ortega, en la prueba de lanzamiento de disco, y la cuenta de los diplomas olímpicos para Colombia la completa Rigoberto Urán, quien se adjudicó dos diplomas, en la carrera de ciclismo de ruta y en la contrarreloj individual.

Con estos 16 diplomas, Colombia llegó a 91 diplomas en toda la historia de los Juegos Olímpicos, desde el primero ganado por ‘Papaya’ Vanegas y hasta el último alcanzado por Lorena Arenas en los 20 kilómetros marcha del atletismo en Sapporo, con medalla de plata.

Por Colombia, en la ceremonia de clausura estuvo Ingrit Valencia como abanderada y acompañada de atletas como los boxeadores Yuberjen Martínez, Jorge Luis Vivas, Céiber Ávila, Cristian Salcedo y Jenny Arias, así como la golfista María José Uribe y el marchista Alex Castañeda.

Al final de las justas, Estados Unidos ganó los Juegos con 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, seguido muy de cerca por China con 38 oros, 32 platas y 18 bronces, mientras que Japón fue tercero con 27 oros, 14 platas y 17 bronces.

El mejor país de Latinoamérica fue Brasil con 7 oros, 6 platas y 8 bronces, mientras que Colombia fue el primer país entre los que no ganaron oros, ocupando la casilla 66 con 4 plastas y un bronce, delante de Argentina y México. Colombia ocupó la casulla 42 en la sumatoria total de medallas.

Al cierre de las justas, el colombiano Jeisson Suárez finalizó en la posición 15 de la prueba de maratón de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se cumplió en Sapporo, con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 29 segundos, el mejor registro de un colombiano en toda la historia de los maratones olímpicos.

Y Kevin Quintero cerró la presencia colombiana en Tokio 2020. El ciclista vallecaucano terminó 11 en la prueba del keirin de los Juegos Olímpicos,cumplida en en el Velódromo Izu.

El vallecaucano ya había competido en la prueba de velocidad, pero en su especialidad, en el keirin, avanzó este domingo hasta la semifinal, en la que quedó afuera de la final en su heat y por eso disputó la ubicación en las posiciones del séptimo al undécimo lugar.

“Terminan los Juegos Olímpicos con un sinsabor porque veníamos bien y un error en la semifinal me dejó afuera de disputar la final por el oro”, reconoció Kevin Quintero al finalizar su competencia, con la idea de “trabajar para ir a París, por el sueño que todavía tengo”.

Quintero fue el único colombiano en el ciclismo de pista y con su participación Colombia cerró la presencia en Tokio, con cuatro medallas de plata, una de bronce y 11 diplomas olímpicos. (Con información y fotos de Filiberto Rojas Ferro, Coordinador de comunicaciones, Comité Olímpico Colombiano).