Cae el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo; anuncia renuncia tras acusaciones de acoso sexual

–«Acosado» por las acusaciones de acoso sexual, el gobernador del estado de Nueva York Andrew Cuomo, anunció este martes que renunciará en 14 días. Pero refutó las denuncias y reiteró que hay una gran diferencia “en acosar a alguien sexualmente y en hacer muestras de afectos como hago yo de manera natural, como lo he hecho toda mi vida”.

Cuomo le dio la cara a los nwoyorquinos en una aparición en televisión, tras el informe que hace exactamente una semana presentó la fiscal general del Estado, Letitia James, en el cual estableció que el mandatario acosó sexualmente a 11 mujeres, y les dijo: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones”.

«Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva al gobierno, y, por lo tanto, eso es lo que haré, porque trabajo para ustedes y hago lo correcto para ustedes», precisó.

Sin embargo, Cuomo aseguró: “El reporte es falso, y mis abogados han mostrado todas las fallas, errores y falsedades que tienen las acusaciones”.

“Sí he besado y abrazado a muchas personas, pero no acosándolas, sino porque esa es mi forma de ser, como culturalmente lo aprendí de mis padres, mi antepasados”, sostuvo el gobernador.

Antes de la aparición del gobernador, su abogada personal Rita Glavin hizo una presentación en la cual detalló los innumerables errores que supuestamente tiene el informe de la fiscal James, incluyendo la omisión de evidencias y falta de pruebas claras, asegurando que todo indica que el reporte fue realizado para “buscar devastar a Cuomo”.

La defensora de Cuomo mantuvo durante toda su presentación la idea de demostrar que el informe de la Fiscalía Genera estaba impulsado por motivos políticos y que los errores y falta de evidencias lo desacreditaba completamente.

El informe de la Fiscal concluyó que el gobernador acosó sexualmente a varias empleadas actuales y anteriores del estado. En particular, afirma que el alto funcionario supuestamente realizó «toques no deseados y no consentidos», así como «numerosos comentarios ofensivos de naturaleza sugestiva y sexual» que crearon un ambiente de trabajo «hostil» para las mujeres.

La renuncia de Cuomo se hará efectiva dentro de 14 días. Durante el resto del mandato de Cuomo, el estado será regido por la actual vicegobernadora, Kathy Hochul.