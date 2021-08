Entregan 900 mejoramientos de vivienda en Ibagué

El Presidente de la República, Iván Duque, y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, visitaron de nuevo la ciudad de Ibagué para llevar buenas noticias y beneficiar a 900 hogares que recibieron los mejoramientos de sus viviendas a través del programa Casa Digna Vida Digna (CDVD).



Antes de entregar las llaves a varios beneficiarios, realizaron un recorrido en la vivienda de Luis Espejo, ubicada en el barrio ciudadela Simón Bolívar II, al oriente de la ciudad, quien expresó su agradecimiento al Gobierno Nacional por la intervención de su vivienda: “Vivíamos entre el polvo y el cambio fue del 100 %; nos hicieron pisos, paredes, un baño, algo que me hubiera costado mucho dinero y que no hubiera podido hacer porque no tengo la plata”, señaló.

De esta forma, la capital del departamento de Tolima suma 900 viviendas adecuadas con pisos, paredes, cubiertas, enchapes, mesones, entre otras adecuaciones que ofrece el programa CDVD. Así, la capital musical de Colombia se convierte en la ciudad con más mejoramientos terminados del país hasta el momento. En total, se esperan realizar cerca de 1.800 mejoramientos, confirmando, de esta manera, el alcance de la política integral del gobierno.

Otra de las beneficiarias, Flor María Suarez, de 65 años, también recibió la llave simbólica de mano del Presidente y dijo sentirse agradecida con el Gobierno Nacional. “Mi casa, ahora con enchape de pisos, cocina y baños, pañete en las paredes y puertas nuevas, está abierta para todos”.

En el evento, el Presidente Iván Duque señaló que “venir al Tolima es la mejor forma de reiterar lo que ha sido la obra de Gobierno, además, porque un mejoramiento de vivienda es una alegría para las familias, y, de alguna manera, un renacer. En Ibagué son 900, pero a nivel nacional ya son más de 500 mil hogares beneficiados con el programa”, enfatizó Duque, quien agregó, incluso, que el ritmo de asignación de subsidios de vivienda está en más de 150 mil en el país, la mayoría de interés social, pero, además, es una promesa cumplida de campaña: “Que las familias paguen menos por la cuota mensual de lo que pagarían por un arriendo, y esto es equidad”.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, le dijo al Primer Mandatario: “Usted, el Presidente del Bicentenario, llegó con el objetivo claro de que trabajáramos como equipo e hiciéramos puentes para ganar la guerra contra la exclusión, la pobreza y la inequidad, y así ha sido”.

El Ministro agregó que “Hoy se cumplen 1.100 días de trabajar bajo su liderazgo, Presidente, y por eso la meta de construir 1.800 mejoramientos y ahora, entregar 900 de la primera fase, es un gran logro y vamos por el resto. Hoy, incluso, también entregamos el subsidio 6.200 de vivienda social para Ibagué, y, además, este año vamos a vender 11 mil viviendas nuevas lo que demuestra que la vivienda en Colombia es un poderoso instrumento de justicia social”, enfatizó.

Vale recordar que la inversión total para mejoramientos de viviendas en Ibagué es de $20.000 millones para hasta 1.800 hogares beneficiados, de los cuales el municipio aporta $10.000 millones a través de recursos propios y el Ministerio de Vivienda otros $10.000 millones. Con estas intervenciones se beneficiarán más de 5.000 personas. Al acto también asistieron el Alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, y el Gobernador de Tolima, Ricardo Orozco, entre otros.