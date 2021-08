Esteban Chávez se viste de rosa; se incorpora al equipo de Rigoberto Urán, el EF Education

–“Nos complace anunciar la incorporación más reciente a nuestra lista para la temporada 2022: el ciclista colombiano Esteban Chaves”, precisa en su página web el equipo EF Education – NIPPO, el mismo en el que corre Rigoberto Urán y que se caracteriza por su uniforme color rosa.





El comunicado destaca que Chaves se une a EF Education – NIPPO con un ilustre palmarés que lo respalda. Chaves, dos veces en el podio de grandes carreras y ganador de un monumento, ha estado en la cima del deporte del ciclismo desde que ingresó al WorldTour en 2014, con su sonrisa característica en cada paso del camino.

“Quería unirme al EF Pro Cycling por varias razones. En primer lugar, desde el exterior se puede ver que es como una gran familia donde todo el mundo está impulsado por la pasión del ciclismo”, señaló el Esteban Chávez.

“¡Estoy emocionado por todo! Nueva bicicleta, nuevo kit, nuevos compañeros de equipo, nuevo casco, nuevas carreras, nuevos desafíos. Me siento como un neo-profesional de nuevo”, bromeó el «Chavito de América».

El director ejecutivo del equipo, Jonathan Vaughters, también espera ver a Chaves ponerse su camiseta rosa.

“Creemos que Esteban tendrá unos años fantásticos”, indicó. “Ha superado sus problemas de salud y este año demostró que tiene consistencia. Creemos que está listo para romper y convertir esa consistencia en victorias. Encajará perfectamente en la naturaleza de nuestro equipo”, añadió.

El Team EF Education – NIPPO, hace además un semblanza del nuevo pedalista que se vestirá de rosa junto con su compatriota Rigoberto Urán:

-Nacido y criado en Bogotá, Chaves comenzó a andar en bicicleta a los 14 años cuando su padre lo inscribió en un duatlón en una bicicleta prestada. Rápidamente se enamoró del deporte y después de comprar su primera bicicleta poco después de eso, dice que «el resto es historia». Chaves ascendió rápidamente en los rangos de desarrollo del ciclismo y ganaría el prestigioso Tour de l’Avenir en 2011, a menudo considerado como el Tour de Francia U23, y poco después consiguió su primer contrato WorldTour.

“Me encanta la sensación de libertad al andar en bicicleta y el orgullo de llegar a la cima de la montaña o terminar una carrera”, dice Chaves. “Además, me encanta que es un deporte que puedes practicar con amigos y familiares. Sobre todo, me gusta mucho el poder del ciclismo como herramienta para demostrar que los sueños se hacen realidad si trabajas duro «.

Chaves, que ahora tiene 31 años, espera la oportunidad de redescubrir el deporte del ciclismo en un nuevo entorno.

Para Chaves, el viaje hacia el nivel más alto del ciclismo no ha sido sencillo. Su carrera, como la de tantos ciclistas, ha estado plagada de lesiones y choques. Antes de firmar su primer contrato con WorldTour, tuvo que luchar contra un accidente que puso en peligro su carrera a los 22 años. Luego, en 2018, le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr y sinusitis crónica, una enfermedad que habría hecho que muchos ciclistas consideraran el futuro. de sus carreras profesionales.

“Mi mayor fortaleza es mi espíritu guerrero”, dice Chaves. «No me rindo y lucho hasta el final».

Este año ha mostrado ese espíritu de lucha y ha conseguido una espectacular victoria de etapa en la Volta a Catalunya y ha seguido obteniendo grandes resultados a lo largo de la temporada con numerosos resultados entre los diez primeros en carreras por etapas y carreras de un día demostrando a todos una vez más que podía. estar allí con los mejores en el escenario mundial.

Pero para Chaves, su carrera ciclista siempre ha sido mucho más que recolectar elogios y trofeos. Hace alrededor de seis años lanzó una organización llamada FUN Chaves cuyo objetivo es brindar a los niños y jóvenes de Colombia oportunidades para hacer realidad sus sueños utilizando el poder de la bicicleta.

“Comenzamos con un equipo de ciclismo de desarrollo, donde identificamos ciclistas talentosos y los apoyamos en su crecimiento atlético y personal”, explica Chaves. “Después de eso, comenzamos a organizar la Clásica Esteban Chaves anual, una carrera de 4 etapas para Sub-16, Juveniles y Mujeres para fomentar una competencia saludable en estas categorías. Y finalmente, en 2018 creamos nuestro programa médico donde financiamos cirugías ortopédicas y tratamientos para niños para mejorar su calidad de vida ”.

Estamos ansiosos por verlo ponerse su camiseta rosa la próxima temporada. ¡Bienvenido al equipo, Esteban!, concluye el comunicado.

