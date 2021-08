Filarmónica Joven de Colombia, un nuevo laboratorio de innovación social

La orquesta, una de las más importantes de Colombia y la región, ha enfocado su visión estratégica para brindar a sus jóvenes músicos de todas las regiones del país, una formación amplia y ambiciosa, que responde a los enormes retos de las industrias creativas en la actualidad. De la mano de grandes aliados nacionales e internacionales, ha creado un nuevo modelo de acompañamiento al talento colombiano desde diferentes frentes como el emprendimiento, la innovación, la pedagogía, el reconocimiento becario, el empleo, entre otros.

La Fundación Bolívar Davivienda, a través de la creación de la Filarmónica Joven de Colombia en el 2010, año a año ha reflejado la forma de ir más allá de los esquemas tradicionales que presenta la música sinfónica; buscando siempre transmitir de una forma disruptiva su esencia en la que además de integrar nuevos conceptos visuales, coreográficos y de vestuario, con la más alta calidad artística en cada presentación, ha construido un camino con la firme convicción de empoderar a los jóvenes artistas como músicos integrales y agentes de cambio para el desarrollo del país.

Pandemia: una oportunidad

#LaJoven aprovechó este tiempo para repensar estrategias y reforzar aún más su propósito en la construcción de confianza, empoderamiento, resiliencia y esperanza para el futuro, es por esto que el trabajo y acompañamiento de iniciativas de educación musical sinfónica en el país, a través de una amplia red de aliados nacionales e internacionales, siguen sonando con más fuerza y han consolidado a la Filarmónica Joven de Colombia como un actor clave en la educación musical y un laboratorio de innovación que busca evolucionar la visión de las carreras musicales, generando un importante impacto social, académico y artístico en el ecosistema de la música clásica en el país.

La orquesta desarrolló un juego gratuito e innovador denominado “Guardianes de la Música” que se implementará este año, como una ambiciosa estrategia digital de introducción a la música sinfónica para niños y niñas en todo el país. Así mismo, Co-diseñó su programa Líderes Emprendedores #LaJoven, para formar integrantes y gestores culturales en emprendimiento, en una alianza sin precedentes con el reconocido Global Leaders Program. Así mismo, co-diseñó un programa de formación con la Universidad Javeriana en Pedagogía, música y transformación social que busca formar a los músicos jóvenes para convertirse en pedagogos con habilidades de alto impacto en la educación musical de las nuevas generaciones.

Durante los próximos meses, se realizará un ciclo de conversaciones virtuales sobre la composición musical en alianza con la Fundación Nacional Batuta y 4.40, un ciclo de sesiones de debate con jóvenes menores de 40 años líderes en la música sinfónica a nivel mundial, para invitar a los jóvenes colombianos y de otras nacionalidades a debatir sobre el futuro del sector, este último en alianza con el Global Leaders Program y Creative Generation, organizaciones líderes en las artes a nivel mundial.

La calidad musical

A pesar de la dificultad para realizar residencias, conciertos y giras, la Filarmónica Joven de Colombia continúa su proceso de planeación artística para los próximos años. Con la llegada de Andrés Orozco-Estrada como su nuevo director titular, la orquesta ha diseñado un plan de proyección nacional e internacional, que incluye la nueva producción artística: Petrushka de Igor Stravinski, que incorpora coreografía, música y diseño de iluminación para lanzarla en 2022 en Colombia, Estados Unidos y Europa. Esta es la segunda producción innovadora que realiza la orquesta, luego del éxito con La Consagración de la Primavera, del mismo compositor, producción que fue reconocida por la crítica internacional. Este es apenas uno de los planes que #LaJoven tiene preparados para continuar llevando el talento colombiano a escenarios de talla mundial.

“Como director, siempre ha sido para mí, muy importante apoyar el talento joven colombiano, porque no solo dejamos una maravillosa música y una semilla sembrada en el país, sino que lo estamos llevando a nivel internacional, lo estamos mostrando y exportando a gran nivel.” Andrés Orozco-Estrada, Director Titular de la Filarmónica Joven de Colombia.

Agentes de cambio

Durante el 2020 y lo que va corrido del 2021, más de 100 voluntarios de diferentes lugares se movilizaron, a pesar del cambio horario, las rutinas propias de estudio y trabajo, para inspirar a niños, niñas, jóvenes y maestros de más 17 municipios a seguir desarrollando su talento durante el periodo de cuarentena. Los ejercicios de calentamiento, consejos sobre cómo tocar mejor su instrumento, cómo desarrollar una técnica de estudio saludable para ellos, y otros aprendizajes fueron la labor diaria. Han trabajado con más de 40 maestros de música en todo el país en un programa de formación de formadores e intercambio de experiencias con músicos voluntarios, respondiendo así a importantes retos de descentralización de la formación artística en la región y relevo generacional.

#LaJovenCreandoLazos

Este es un programa de apoyo musical, técnico y social a proyectos orquestales en formación. El propósito de este movimiento, es acercar a los miembros de los semilleros orquestales, con los integrantes y egresados de la orquesta para generar un diálogo directo y espontáneo, que dinamice la transferencia de conocimiento e inspire en su proceso a las orquestas en formación en diferentes regiones del país.

En el 2020 y lo que va del 2021 y a raíz de la pandemia por Covid-19, se reconstruyó el modelo de intervención a través de la formación virtual de instrumento a niños, niñas y jóvenes pertenecientes a diversas organizaciones musicales del país, bajo el liderazgo de músicos voluntarios de #LaJoven.

Esto ha permitido realizar más de 3.500 horas de acompañamiento virtual, con el liderazgo de más de 100 voluntarios de la orquesta que se encuentran en diferentes ciudades del país y el extranjero, brindando una guía para el proceso de educación musical de más de 1.400 niños, niñas y jóvenes en municipios colombianos.

Los músicos y su formación integral

Más de 650 músicos de 68 municipios en 21 departamentos del país con formación en la Fundación Nacional Batuta, en academias locales y facultades de música han pasado por “La Joven”.

Durante los últimos meses 106 de estos músicos accedieron a más de 190 horas de formación artística virtual con más de 60 maestros y expertos temáticos de talla internacional.

Más de 300 horas de formación virtual integral en producción, emprendimiento y gestión cultural, pedagogía, salud mental y corporal, entre otros. Algunos de estos programas de formación se han ampliado a los territorios para beneficiar a más de 30 instituciones musicales en todo el país.

“La Joven le apuesta continuamente a que la formación de sus músicos sea integral, por eso, desde el primer día que los jóvenes ingresan a la orquesta, visualizan nuevas posibilidades para formarse, no sólo como grandes intérpretes, sino también como pedagogos o gestores culturales, accedan a oportunidades de empleo, y otras alternativas en este laboratorio de innovación. Procurando no perder contacto con ellos una vez salen de la orquesta e involucrándolos en diferentes procesos. Cuando formas parte de La Joven serás de ‘La Joven’ por siempre.” Juan Andrés Rojas Castillo, Director Ejecutivo de la Filarmónica Joven de Colombia.

Fortaleciendo ecosistemas y alianzas

La Filarmónica Joven de Colombia realizó la caracterización del sector sinfónico colombiano en alianza con el Ministerio de Cultura, un ejercicio inédito en la última década, lo que significa para el sector el mapeo de su estado actual y los retos para el futuro. Este esfuerzo busca inspirar la planeación estratégica de todos los actores clave del ecosistema en los próximos años.

La Joven ha consolidado alianzas internacionales con reconocidas organizaciones como la Asociación Española de Orquestas AEOS, Global Leaders Program, Orchestra of the Americas, Classical Next, Kronos Quartet y a nivel nacional con la Fundación Nacional Batuta, el Banco de la República de Colombia, la Fundación Neumológica Colombiana, la Corporación InCrescendo en Sincé, Fondecor en la Guajira, la Escuela de Música Lucho Bermúdez en Carmen de Bolívar, la Filarmónica Juvenil del Café y Comfamiliar Risaralda en el Eje Cafetero, Filarmónica Emberá Chamí y Filarmónica Metropolitana de Medellín, proyectos de la Corporación Pasión y Corazón, y próximamente abrirán proyectos con la Fundación Notas de Paz y otras organizaciones musicales en Cali, y con la Fundación Nacional Batuta, acciones en Buenaventura, Puerto Asís, Quibdó y Bogotá.