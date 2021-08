Messi en el PSG: «Estoy aquí para ganar y recoger títulos»; «Espero que Leo no pida más sueldo», presidente del club parisino

–Lionel Messi es ya oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. El astro argentino compartió este miércoles en rueda de prensa su opinión sobre su futuro deportivo en el equipo galo, en medio del revuelo causado por su presencia en la ciudad luz. El fichaje de Messi se hizo mediante un contrato de dos años y la opción de otro adicional.

«Estoy feliz, con ganas, tengo la ilusión intacta de ganar para seguir ganando. Este es un club ambicioso y creo que estamos preparados para intentar conseguir todo y ese es mi objetivo», declaró Messi al principio de la presentación.

«Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros de equipo y al cuerpo técnico y ponerme manos a la obra», añadió.

Además dijo: «Estoy aquí para ganar y recoger títulos con mi nuevo club. Estoy muy entusiasmado por jugar aquí y quiero seguir progresando, ganar partidos y ganar trofeos. Es una alegría unirme a este equipo increíble, que contiene tantos grandes jugadores. Ha habido grandes fichajes este verano y jugaré con grandes talentos, así que estoy muy feliz por eso».

«[Debemos] seguir creciendo y ganando y por eso vengo aquí. Ojalá lo podamos conseguir», comentó, al tiempo que agradeció a las gentes de París por la excepcional bienvenida que le brindaron a su llegada a la ciudad.

«Llego a un equipo que casi está hecho. En los últimos años estuvo cerca de ganar la Champions. Vengo a ayudar y dar el máximo, con más ganas que nunca. Mi sueño es ganar otra Champions y he venido al lugar ideal para poder conseguirlo», expresó el argentino.

«Todavía no sé cuándo podré jugar. Acabo de regresar de las vacaciones e hice la pretemporada por mi cuenta, sin entrenamientos reales durante un mes. Voy a empezar a entrenar muy pronto, y el cuerpo técnico podrá decidir cuándo estoy en condiciones de empezar a jugar», precisó.

El futbolista vestirá en el PSG el dorsal 30, que fue su primer número en el F.C. Barcelona, ya que el número 10 ya está ocupado por el brasileño Neymar, también exmiembro del equipo azulgrana.

«Todo lo que me pasó estas últimas semanas fue duro y rápido. También emocionante, sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé. Pero sí ilusionado por esta nueva etapa», dijo al ser cuestionado sobre cómo afrontó este gran cambio en su carrera deportiva.

El futbolista explicó que su decisión de unirse al PSG estuvo influida por su buena sintonía con el cuerpo técnico y sus futuros compañeros de equipo: «Cuando vimos que era posible, lo primero que hice fue hablar con [el entrenador Mauricio] Pochettino. Somos los dos argentinos y eso facilita las cosas. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. El plantel que tiene el PSG hizo mucho para que yo eligiera este club».

«Lo único que pedí es que mi familia pudiera estar bien. Es una experiencia nueva. Estoy preparado y al final es fútbol. El fútbol es igual en todos lados. Tengo amigos en el vestuario y esto me ayudará. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también», agregó.

«Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso», señaló el futbolista.

En particular, el delantero argentino elogió al centrocampista italiano Marco Verratti, recién coronado como campeón de Europa con su selección: «Es un grandísimo jugador. En el Barça se le quiso mucho. Y hoy nos toca que sea al revés. Es un fenómeno y lo pude conocer como persona. Es espectacular. No solo Marco, sino todos los que están. Es una plantilla grandísima y ojalá pueda ayudar y aportar lo mío».

Al ser preguntado por su debut, el astro argentino dijo: «Más de un mes llevo parado. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Tendré que hacer una pretemporada y estar bien. Quiero jugar lo antes posible, pero no te puedo decir una fecha. Según me vaya sintiendo y el cuerpo técnico decida que es el momento».

Sobre su salida del F.C. Barcelona y la afición del club catalán, el delantero comentó: «Antes de irme ya dije al aficionado del Barça: siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí. Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar, si pasa, por un lado será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado, será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar».

Analizando el curso de su carrera deportiva, Messi afirmó: «Cambié muchísimo respecto a lo que era en Newell’s [su primer club]. Crecí como deportista y como persona. Lo que sí puedo decir es que tengo la misma ilusión y ganas que cuando era un nene. Amo el fútbol y me encanta ganar. Dejaré todo para que así sea».

«Espero que Leo no pida más sueldo, pero lo que tenemos es fantástico», bromeó Nasser al Khelaïfi, el presidente del PSG.

Añadió que lo que la exestrella del F.C. Barcelona aporta al PSG es «enorme». «Es un gran activo para el club», precisó.

Nasser al Khelaïfi afirmó que el Paris Saint-Germain no infringe las normas del ‘fair-play’ financiero establecido por la UEFA al fichar a Lionel Messi.

«En cuanto al aspecto financiero, lo dejaré claro: conocemos las reglas del ‘fair-play’ financiero y siempre seguiremos la normativa», declaró, explicando que «antes de hacer cualquier cosa», lo consultan con sus abogados, socios y la Liga francesa.

«Si firmamos a Messi es porque tenemos la capacidad de fichar a Messi, si no, no lo hubiéramos hecho», subrayó. (Con información y fotos del PSG y RT).

