Alcaldesa Claudia López recibió el premio ‘Mujer: Liderazgo que Trasciende’

Este jueves, en las instalaciones de la universidad EAN, la Alcaldesa Mayor de Bogotá Claudia López, recibió el premio ‘Mujer: Liderazgo que Trasciende 2021’ en la categoría de Ciencia Política. Este reconocimiento le fue entregado por la WEF (Women Economic Forum) y la EAN, por liderar causas a favor del empoderamiento femenino.



Esta iniciativa busca honrar el trabajo y el liderazgo de mujeres que han logrado materializar proyectos e iniciativas de gran impacto y beneficio para la sociedad en diferentes categorías: ciencia y tecnología, emprendimiento, inclusión social, cultura, equidad educación, liderazgo, innovación, ciencia política, sostenibilidad, salud y bienestar.

Claudia López, nominada a mejor alcalde del mundo 2021 por manejo de la pandemia

El premio ‘Mujer: Liderazgo que Trasciende’ fue entregado por Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, como reconocimiento a su papel como Alcaldesa, enfrentando los retos de la pandemia, a su trayectoria y logros a lo largo de su carrera política.

Al recibir el reconocimiento, la Alcaldesa Mayor, agradeció a la organización. “Mil gracias de verdad por hacer este reconocimiento a tantas mujeres extraordinarias de nuestro país que trabajan cada día por encontrar lo que nos une, no lo que nos divide”, expresó la mandataria distrital, quien resaltó el trabajo de las mujeres, “Creo que no existen las casualidades y creo que esta era, el mundo de verdad requiere del liderazgo femenino”, expresó la Alcaldesa.

El WEF (Women Economic Forum) es una plataforma internacional que permite a mujeres y lideresas del mundo expandir sus oportunidades de negocio. Actualmente, tiene más de 250 mil integrantes en 150 países, y hace parte de la iniciativa All Ladies League, un movimiento multinacional, sin ánimo de lucro con una visión filantrópica que promueve el empoderamiento de las mujeres.

La Alcaldesa Mayor, también celebró el reconocimiento que le entregó la EAN a la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’ por la construcción y puesta en marcha del Observatorio de Género. “Me alegra mucho el reconocimiento que le hacen al Laboratorio de Equidad de nuestra Escuela Militar, porque eso demuestra que nuestro Ejército hace parte de esta transformación cultural indispensable para que podamos desarrollar el potencial de toda nuestra ciudadanía, pero muy en particular de las mujeres”.

El evento fue presidido por Brigitte Baptiste y contó con la participación de Johanna Salgado, directora del Women Economic Forum Caribean; Ana María Yepes, directora ejecutiva del Foro de Presidentes; Inés Elvira Roldán, directora de la Fundación El Nogal, entre otras personalidades.

Al finalizar el evento, la Alcaldesa subrayó la importancia que debe tener el liderazgo y empoderamiento femenino para enfrentar el desafío del cambio climático. “Debemos concentrarnos en tener un rumbo y en no perderlo. Que no se nos olvide nunca que el desafío más importante que estamos enfrentando como humanidad no es el COVID-19, sino el cambio climático, y que la naturaleza nos está llamando literalmente a gritos a cambiar nuestros hábitos de vida”, puntualizó la Alcaldesa.

Categorías de premiación:

Liderazgo y Ciencia política

Claudia López Hernández, Alcaldesa Mayor de Bogotá

Ciencia y tecnología

Ángela María Guzmán Hernández, vicepresidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas.

Emprendimiento

Josefina Klinger, Mano Cambiada

Inclusión Social

Cecilia Duque, Artesanías de Colombia

Cultura

Ana Copete, directora del Festival Petronio Álvarez

Equidad

Reconocimiento institucional a la Escuela Militar de Cadetes, Observatorio de Género

Educación

Diana Gaviria, Connect Bogotá

Innovación

Diana Osorio, primera gestora social de la ciudad de Medellín

Sostenibilidad

Brigitte Baptiste, rectora de la EAN

Salud

Teófila Betancourt, Partera del Pacífico Caucano

Bienestar

Inés Elvira Roldán, directora Fundación El Nogal