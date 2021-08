El Papa Francisco atiende una llamada telefónica en plena audiencia general en el Vaticano

–En un hecho inusual y que causó evidente sorpresa, el Papa Francisco recibió una llamada telefónica durante la audiencia general sostenida este miércoles en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Un video realizado en la audiencia registró el momento en que el pontífice da su bendición apostólica a los feligreses asistentes y luego cuando uno de los asistentes se acerca y le entrega un celular al Papa Francisco, quien inmediatamente se lo puso al oído para contestar la llamada.

Pope gets a phone call during the Audience. Haven’t seen this before. Then he quickly leaves and says he will be back. pic.twitter.com/npCuPzdnxP

— The Catholic Traveler (@MountainButorac) August 11, 2021