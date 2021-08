Ministra de las TIC Karen Abudinen descarta renuncia por escándalo de los ‘Centros Poblados’

La Ministra de las TIC, Karen Abudinen, descartó en las últimas horas el presentar su dimisión al cargo, luego del escándalo por la presunta desaparición de 70 mil millones de pesos de un contrato con Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como fin llevar servicio de Internet a colegios de veredas y zonas rurales de 15 departamentos del país.

En su cuenta en Twitter, la Ministra Abudinen publicó un video en el que anunció que se asegurará de cumplir “con el patrimonio público y el cumplimiento de la meta de conectividad”.

Además, reiteró que “la UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta!”.

La UT Centros Poblados deberá pagar los $70 mil millones del anticipo recibido, más los $39 mil millones de la cláusula penal pecuniaria. ¡Colombia se respeta! #LaMinTICResponde pic.twitter.com/YrxK4r0T2p — Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021

Abudinen decretó el pasado viernes la caducidad del polémico contrato con Unión Temporal Centros Poblados.

Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado. #LaMinTICResponde pic.twitter.com/QXaohV9Bkl — Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021

En entrevista con Semana, Abudinen señaló: “No solo caducamos el contrato, sino que inhabilitamos por cinco años a los contratistas y tendrán que pagar más de 39.000 millones de pesos de sanción”.

“Me tocó callarme dos semanas, porque podían recusarme para dilatar el proceso”, Abudinen en Semana, mientras que destacó que no renunciará a su cartera y dará soluciones a uno de los escándalos más controvertidos del 2021 en el poder ejecutivo en Colombia.

“Que me demanden todo lo que quieran, yo actué como tenía que actuar para proteger los recursos de este país y no me arrepiento de absolutamente nada. Por el contrario, las enfrentaré con toda tranquilidad”, concluyó.