Presidente de Afganistán abandona el país tras la llegada de los talibanes

Hace veinte años, el ejército estadounidense retiró del poder a los talibanes, los mismos que hoy deciden regresar para tomar el control de Afganistán e instalar lo que ellos han denominado el “Emirato islámico de Afganistán”.

Sólo bastó un par de semanas para que los talibanes ejecutarán una fuerte avanzada militar en suelo afgano, capturando a las principales ciudades y provincias afganas.

El fin de semana llegaron hasta la ciudad de Jalalabad, que les permitió cercar Kabul, la capital del país, para negociar una transición del poder, de manera pacífica con el gobierno afgano que apoya Estados Unidos y que quedaron, después de la repentina salida del presidente Ashraf Ghani.

Los talibanes surgen en el norte de Pakistán en 1990, tras la retirada de las tropas soviéticas de suelo afgano. La mayoría de sus integrantes, son del grupo étnico pastún que viene de la línea del Islam sunita.

En 1995, derrocaron al presidente Burhanuddin Rabbani y controlaron el 95% del país. Prometieron restaurar la paz y la seguridad bajo la ley islámica. Prohibieron el cine, la música y que las niñas de 10 años o más fueran a la escuela, entre otras cosas más.

En febrero de 2020, Estados Unidos y los talibanes sellaron un ‘acuerdo de paz‘ después de una década de acercamientos. Con esto, se pactó el retiro de las tropas estadounidenses y de sus aliados en Afganistán, con la condición de que los talibanes cumplieron con los puntos pactados.

El ex vicepresidente y jefe del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, manifestó en un video a través de sus redes sociales que «El ex presidente afgano ha abandonado la nación, dejando a la gente en esta situación» y añadió «Dios lo responsabilizará, y la gente lo juzgará«. Aunque no indicó hacia dónde se dirigía el mandatario, el grupo de prensa afgano Tolo News, señaló que podría estar camino a Tayikistán.

