Twitter quiso renovar su plataforma, pero a sus usuarios no les gustó

Twitter se está reinventando para brindar una mejor experiencia, por eso lanzó un nuevo diseño. Pero a sus usuarios no les gusto y a través de comentarios negativos como «fatiga visual» o «me causa migraña» decidió renovar nuevamente su aspecto.

Dentro de los cambios principales estaba la implementación de una nueva tipografía que reestructuraría la identidad visual de Twitter. También le quitó protagonismo al azul, su color identificativo y le dio más importancia al negro.

La cuenta oficial de Accesibilidad de Twitter, indicó que se realizarán algunos cambios teniendo en cuenta la petición de sus usuarios “Los cambios se están haciendo en todos los botones con el objetivo de que sean más agradables a la vista. Nos dijeron que la nueva apariencia es incómoda para las personas con sensibilidades sensoriales”.

Las personas con alguna dificultad visual, expresaron que no pueden ajustar el tipo de letra en el nuevo diseño y la compañía aseguró que estudia cambios para mejorar en este aspecto.

We’re making contrast changes on all buttons to make them easier on the eyes because you told us the new look is uncomfortable for people with sensory sensitivities. We’re listening and iterating.

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) August 13, 2021