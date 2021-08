Biden afirma que misión de EE.UU en Afganistán nunca fue construir un país

-Caos en el aeropuerto de Kabul con multitudes intentando huir de Afganistán.

–El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió el lunes que la misión de Estados Unidos en Afganistán concluyó hace tiempo y, «ante el rápido colapso» del país en los últimos días, recalcó que el «objetivo» de Washington nunca fue «construir un país».

«Entramos en Afganistán hace casi 20 años, con unos objetivos claros», dijo Biden desde la Casa Blanca, al referirse a los dos motivos que oficialmente llevaron a EE. UU. a declarar la guerra en un primer momento: dar caza a los autores de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y evitar nuevos ataques desde suelo afgano. “Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir un país”, subrayó.

Biden también dijo que, actualmente, el único «interés nacional» de EE. UU. en Afganistán radica en «evitar un ataque terrorista en suelo estadounidense». Además, recordó que, a lo largo de los últimos 20 años, el gobierno estadounidense ha invertido billones de dólares en ese país: «Les dimos todas las oportunidades para que se labraran su propio futuro».

Las declaraciones del mandatario se produjeron después de que la Casa Blanca convocara una rueda a última hora ante el avance de la insurgencia talibán, que ya controla incluso la capital del país, Kabul, después de que el presidente Ashraf Ghani, junto con su vicepresidente y otros altos funcionarios, abandonaran Afganistán el domingo.

Biden, quien dijo sentirse «profundamente triste» por lo que está sucediendo en Afganistán, se reafirmó en su decisión de seguir adelante con la retirada de tropas pactada el año pasado por su predecesor en el cargo, el republicano Donald Trump, ya que, según dijo, no puede pedirle a las tropas seguir participando en lo que calificó como una «guerra civil».

En este sentido, el propio Trump, a través de su oficina, aseguró que bajo su liderazgo no se habrían visto las escenas de caos que han circulado en las últimas horas en redes sociales.

«¿Puede alguien imaginarse el llevarse al ejército antes de evacuar a los civiles y a otros que fueron buenos con nuestro país y a los que se debería dar refugio? (…) Bajo mi Administración todos los civiles y el equipamiento habrían sido retirados».

Por su parte, Biden consideró que el colapso obedece, en última instancia, a “los líderes afganos que se rindieron y abandonaron el país» y al ejército local «que se vino abajo, a veces, sin plantar lucha”.

«Si acaso, los acontecimientos de la última semana refuerzan que el poner fin a la participación militar estadounidense en Afganistán fue la decisión correcta», acotó. «Las tropas estadounidenses no pueden, y no deben, luchar y morir por una guerra que las tropas afganas no desean luchar por sí mismas».

No obstante, Biden se comprometió a que Estados Unidos seguirá «apoyando» al pueblo afgano, mediante la diplomacia, en su lucha por los derechos fundamentales.

Caos en el aeropuerto de Kabul con multitudes intentando huir de Afganistán

El caos que se desató este lunes en el aeropuerto de Kabul, con multitudes tratando de huir de Afganistán, cobró la vida de por lo menos siete personas, incluidas las de quienes se aferraron a un avión de transporte militar estadounidense cuando despegaba y cayeron poco después desde el aire, como aparentemente quedó grabado en un video.

La llegada de los talibanes a la capital de Afganistán hizo que muchas personas se apresuraran a abandonar el país, lo que se tradujo en atascos en las vías y estampidas en la terminal aérea. Con los vuelos comerciales suspendidos y las aerolíneas redirigiendo sus aviones fuera del espacio aéreo afgano, solo se realizan los vuelos de evacuación desde el aeropuerto de la capital del país.

De otro lado, Estados Unidos anunció este lunes 500 millones de dólares en ayuda para los refugiados y migrantes que tengan que huir de Afganistán después de que los talibanes se hicieran con el poder.

En un comunicado, la Casa Blanca reveló que el presidente estadounidense, Joe Biden, decidió sacar 500 millones de dólares que tiene disponibles en un fondo de emergencia y destinarlos a atender la «inesperada» y «urgente» necesidad de los afganos.

Washington dará esa asistencia a los migrantes y refugiados a través de sus agencias gubernamentales, como la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

También ofrecerá esos fondos de manera bilateral a aquellos países que acojan a los afganos, así como a grupos humanitarios y organizaciones internacionales.

Varios líderes, como el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron preocupación este lunes por la posible llegada a suelo europeo de miles de refugiados afganos y avisaron de que no podrán hacerse cargo en solitario de tantas personas. (Con información de Voz de América, RT y DW).