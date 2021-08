Construcción, lácteos, carne y químicos, jalonadores de empleo este año: informe de Pactos por el Crecimiento

Con la generación de 46.641 empleos, de enero a mayo de 2021, el sector de la construcción fue uno de los principales jalonadores de la reactivación económica del país, seguido de Alimentos y Bebidas (32.901 puestos de trabajo), Lácteos (9.770), Carne (6.158) y Químicos (4.993).



Así lo refleja el informe trimestral de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, que lidera la Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez, con el apoyo de la Consejera Presidencial para la Competitividad, Clara Parra, y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Ximena Lombana.

“Hemos reconfigurado nuestros pactos para que respondan a las necesidades actuales del país, en medio de la pandemia, como lo es la recuperación y generación de empleo. Queremos retomar la senda de crecimiento y lograr hacia un desarrollo con equidad, con oportunidades para todos los colombianos. Y por supuesto, el trabajo con los 86 gremios de la producción nos ha permitido avanzar hacia ese propósito”, dijo la Vicepresidenta.

En cuanto al crecimiento en exportaciones, con relación a junio de 2020, el sector Carne encabeza la lista, con un 152% de incremento, seguido por Lácteos (142%), Moda (100%), Hidrocarburos (56,3%), Pesca y acuicultura (39%).

¡Por buen camino!

Con corte al 30 de junio de 2021, van 704 acciones cumplidas y 194 más se encuentran en etapa de ejecución, lo que corresponde a un cumplimiento total ponderado del 78% de los compromisos acordados en las mesas sectoriales de los Pactos por el crecimiento.

En ese sentido, los sectores que han alcanzado mayor cumplimiento son Forestal (99,6%), Construcción (97,7%), Frutas (97,3%), Minería, Economía Naranja (96,2%), Moda (95,9%), Industrias del Movimiento (95,2%) y Carne (95,2%).

Expedición de decretos, resoluciones y documentos de política pública

-Pacto Forestal

En el Pacto Forestal, se expidió el Decreto 690 del 24 de junio de 2021, “por el cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, del sector de Ambiente y Desarrollo, en lo relacionado con el manejo sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables, y se adoptan otras determinaciones”.

Con esta norma, se autoriza y establece el procedimiento para adelantar investigaciones y aprovechamiento comercial de los recursos forestales no maderables. Es un pilar fundamental para promover la bioeconomía y la investigación en el país. A la fecha, 3 grandes empresas han anunciado inversiones adicionales en reacción a esta nueva posibilidad.

-Pacto BPO

Se logró la expedición del Decreto 526 de MinTrabajo, fruto de la labor conjunta entre el sector público y el sector privado, en este caso liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Con esta normatividad, se brinda mayor garantía y estabilidad jurídica a las empresas en sus procesos contractuales, aspecto fundamental para la instalación de empresas globales de servicios en Colombia y la generación de empleo.

-Alimentos Procesados

Se logró que el 16 de junio se expidiera la Resolución 810 del 2021, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de etiquetado nutricional y frontal que deben cumplir los alimentos envasados o empacados para consumo humano.

Se trata del principal compromiso del Pacto y busca brindar seguridad jurídica a las empresas de alimentos procesados, con miras a promover el consumo responsable de alimentos procesados bajo el liderazgo de la Consejería para la Competitividad y el Diálogo Público Privado.

-Construcción

A 30 de junio de 2021, se ha implementado el Aplicativo de Radicación Electrónica en 17 oficinas de Registro Público y en 209 notarias. Los trámites adelantados en estas oficinas representan aproximadamente el 45% de los trámites registrales del país.

Así mismo, a esta fecha, se han desembolsado 2.242 garantías para vivienda de interés social, respaldando créditos por un valor total de $116.898 millones, y gracias al incremento de topes VIS, se han podido desarrollar 769 nuevos proyectos de Vivienda de Interés Social. Además, se han asignado 23.637 subsidios concurrentes para el periodo comprendido entre septiembre de 2019 y junio de 2021, para hogares con ingresos entre 0 y 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV).

-Moda

Se inició la implementación de las Rutas de Cualificación, en cada uno de los centros de formación de las regiones priorizadas, a través de la oferta de formación complementaria en las diferentes áreas temáticas priorizadas (Distrito Capital, Antioquia, Santander, Tolima, Risaralda, Nariño, Norte de Santander).

Se trata de un paso clave para dar eficacia de la capacitación y productividad del sector. Ahora que se identificaron las competencias clave, la ruta implementa los hallazgos para asegurar que se mejoren las capacidades de los trabajadores del sector.

-Cacao

Se publicó ‘The First National Survey of Cadmium in Cacao Farm Soil in Colombia’. Una de las grandes barreras para la exportación de cacao colombiano ha sido la percepción de que hay altos niveles de cadmio en el suelo. El estudio busca contrarrestar estas percepciones y hacer más comercial el cacao nacional.

Durante los meses de abril y mayo de 2021 se recibió confirmación por parte de la Embajada del Reino Unido para apoyar la financiación del diseño y piloto de un seguro paramétrico para cacao. En trabajo conjunto con MADR y FINAGRO, a través del Fondo de Prosperidad del Reino Unido, se logró consolidar el documento de términos de invitación.

Otros logros

Los avances de este trimestre se suman a los ya logrados en casi 2 años de implementación de esta iniciativa.

En el Pacto de Infraestructura, por ejemplo, se logró el cierre de tres actividades:

-Proponer estándares de señalización en los ríos (Ley 1242 de 2008), con el fin de señalizar puentes, canales de acceso, canales navegables, líneas eléctricas, poliductos, entre otros, con el propósito de brindar mayor seguridad y conocimiento de los afluentes.

-Establecer los lineamientos de política de accesos y pasos por ciudades, que permitan definir los mecanismos financieros e institucionales para generar eficiencias en municipios de conexión modal.

-En articulación con las mesas sectoriales que lidera el SENA del sector ferroviario y fluvial, se identificaron las brechas de capital humano, se adelantó la revisión de las normas sectoriales de competencia laboral existentes, enfocadas en desarrollar los programas de formación y certificación de competencias identificadas como pertinentes.

Así mismo, en el sector energía, se logró la ampliación de los beneficios tributarios para las inversiones asociadas al despliegue de medición inteligente en la Ley de Transición Energética. De igual manera, la publicación de la Resolución CREG, definitiva que propende por la eficiencia de la capacidad de la red eléctrica.

Por su parte, en el sector Azúcar, durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, se generaron 70 oportunidades comerciales para los ingenios. De ellas, 63 son para los mercados que le apuntan al aprovechamiento de tratados comerciales.

(Con información de la Vicepresidencia de la República)