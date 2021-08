Montoya y Calderón corren las 24 Horas de Le Mans

Los pilotos colombianos Tatiana Calderón y Juan Pablo Montoya correrán este fin de semana, 21 y 22 de agosto, la edición 89 de la más importante prueba de resistencia del automovilismo internacional, las 24 Horas de Le Mans, cuarta fecha puntuable del Campeonato Mundial FIA WEC y lo harán enfilados en la categoría LMP2 con 25 autos inscritos en la clase para la desafiante prueba en el Circuito de la Sarthe de 13,6 kilómetros con 38 curvas.

Tatiana Calderón hará su segunda presentación con el equipo Richard Mille Racing junto a sus compañeras Beitske Visser y Sophia Floersch, a bordo del Oreca Gibson 07 #1, tras convertirse el año anterior en la primera tripulación netamente femenina en la clase de prototipos desde 1991, prueba en la que lograron un destacado noveno lugar en su categoría.

Juan Pablo Montoya, por su parte cumplirá con su tercera participación en la mítica prueba, el año pasado lo hizo con el mismo equipo en el que estará este año, el DragonSpeed USA, en esa oportunidad junto al mexicano Memo Rojas y al francés Timothé Buret. El resultado fue un abandono por fallas mecánicas.

Este año el colombiano conducirá el Oreca Gibson 07 #21 compartiendo el volante con el sueco Henrik Hedman y el británico Ben Hanley, inscritos en la clase ProAm-LMP2 (la tripulación incluye un piloto amateur).

Se habla de la posibilidad de la Triple Corona para Montoya, distinción que solo ha logrado un piloto en la historia, Graham Hill, al ganar las tres más prestigiosas carreras del automovilismo mundial: El GP de Mónaco de la F1-las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.

Juan Pablo Montoya podría ser el segundo en conseguirlo, pero la posibilidad es remota, pues para ello necesitaría ganar la general y él competirá en una categoría inferior, por delante están los Hypercar, además el auto en el que corre este año no ha conseguido la puesta a punto ideal que le brinde las mejores condiciones como para pensar en conseguir esta distinción. Sin embargo, en las carreras pasan muchas cosas, más aún en una carrera de 24 horas de duración en donde las exigencias, los abandonos y las sorpresas no se hacen esperar.

Los dos pilotos colombiano presentes en Le Mans 24 iniciaron su participación en esta edición el fin de semana con las pruebas oficiales en donde el #21 de Juan Pablo Montoya registró un mejor tiempo de vuelta de 3:33.879 marcada por el colombiano posicionándolos en el P.15 entre los LMP2 (P.4 ProAm). Mientras que Tatiana Calderón y sus compañeras del #1 de Richard Mille Racing Team se ubicaron en el P.18 con un tiempo de 3:34.256.

El Oreca Gibson 07 # 48 de IDEC Sport registró el tiempo más rápido de vuelta en las pruebas con 3:31.105. Ambos equipos afirmaron estar satisfechos con el trabajo hecho y con la data conseguida de cara a la carrera.

Juan Pablo Montoya:

“Es muy emocionante volver a Le Mans. Creo que tenemos un auto competitivo y sería genial conseguir una primera victoria. Ya tocamos el podio en la categoría ProAm”.

Tatiana Calderón: “Finalmente ha llegado Le Mans y me emociona afrontar de nuevo esta carrera junto a Richard Mille Racing y gracias al apoyo de la Comisión FIA Women in Motorsport. Esta es una de las carreras más grandes del mundo y este año será un poco diferente al de mi debut el año pasado. El auto tendrá un poco menos de potencia, tendremos neumáticos diferentes, pero a pesar de eso la experiencia de 2020, de haber terminado la carrera y haber dado tantas vueltas como pudimos, nos da una base importante para nuestro regreso a esta pista. Este año la parte nocturna de la carrera será más corta porque corremos todavía en el verano, tuvimos un día de pruebas, pero las 24 Horas no serán por eso menos desafiantes. Nuestra categoría LMP2 será la más numerosa con 25 autos y muchas de las tripulaciones son de un altísimo nivel, por lo cual tendremos que empujar para tener un mejor rendimiento que el del año pasado. La experiencia de nuestro debut y el tener algo más de tiempo en pista nos deberían permitir atacar un poco más, pero como siempre evitar cometer errores y ser consistentes será la clave para conseguir el resultado que buscamos.”

Mauricio de Narváez, el mejor colombiano en Le Mans

El piloto colombiano mejor ubicado en la historia de las 24 Horas de Le Mans fue Mauricio de Narváez López quien logró un cuarto puesto en 1983 en la general de la prestigiosa prueba al mando de un Porsche 956 New Man del equipo Joest. Participó tres veces en la prueba. En ese año también corrió el tío de Montoya, Diego Montoya, que llegó noveno en un Sauber BMW.

Gustavo Yacamán las corrió en 2015 y cerró 4° en la categoría LMP2

Condiciones diferentes y público en tribuna:

Este año la carrera tendrá diferencias respecto al año anterior, la más notoria y muy importante, el regreso del público a las tribunas después de correr a puerta cerrada la edición 2020. El traslado de fecha para finales de agosto significa además menos horas de carrera en la noche y temperaturas más elevadas que el año anterior, mientras que en lo técnico las reglas obligan al uso de neumáticos Goodyear para todos los autos, además de una reducción en la potencia del motor para mantener una adecuada separación entre las categorías.

Horarios de la carrera: Las 24 Horas de Le Mans se disputarán el sábado 21 y domingo 22 de agosto, pero las acciones arrancarán en la mañana de este miércoles 18 con dos rondas de prácticas libres y la clasificación para definir la grilla de partida.

Los autos que registren los 6 mejores tiempos de cada categoría, podrán buscar la pole position “Hyperpole” el jueves 19. La carrera verá la bandera verde el sábado 21 a las 16:00 H (11:00 a.m. H/Col) para finalizar el domingo 22 a las 11:00 a.m. hora de Colombia.