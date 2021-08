Anuncian $10.100 millones para atender emergencia en Guayabetal

Desde tempranas horas de la mañana el mandatario cundinamarqués, Nicolás García Bustos, lideró el Puesto de Mando Unificado (PMU) desde Guayabetal, en el cual participaron autoridades del orden departamental y miembros del gabinete departamental para anunciar la inversión de $10.100 millones destinados a adelantar acciones para atender la emergencia que vive este municipio por cuenta de la emergencia invernal de los últimos días.

_“Agradecimiento especial para todos los cuerpos de socorro. Desde el primer momento en que se presentó la emergencia hemos hecho un trabajo de campo juicioso te detallado para venir hoy a tomar decisiones frente a lo que hemos hecho en terreno. Hemos estado en contacto permanente con Gestión del Riesgo Nacional”_, señaló el Gobernador.

Durante la jornada se realizó un balance de las familias afectadas así como de las acciones que, desde la semana pasada y de manera previa a la emergencia, se han venido adelantando desde la Administración Departamental en conjunto con la Alcaldía Municipal.

Al respecto la alcaldesa de Guayabetal, Sonia Moreno, explicó _“Agradezco al Gobernador porque desde el primer momento estuvo pendiente, incluso desde la semana anterior, con otros inconvenientes que se habían presentado. Nos ha ayudado con maquinaria y especialistas que han permitido ir avanzando en diagnóstico de falencias de vías, así como con la crecida súbita del Rionegro que afectó un sector que de por sí es bastante delicado. Gracias a estas acciones se pudo reubicar rápidamente a la gente e incluso salvar enseres”_.

De acuerdo al balance realizado actualmente se identificaron 202 personas afectadas, 74 familias reubicadas, 32 en riesgo alto y 43 medio. De igual forma, se habilitaron cuatro albergues y algunas personas se han reubicado con familiares amigos, resaltando que todos los afectados han recibido atención y que se ha apoyado a la comunidad con mercados y kits de aseo.

Uno de los temas más apremiantes tratados en el PMU fue la reubicación de las familias que perdieron sus viviendas, frente a lo cual el Gobernador respondió, _“yo no tengo un interés diferente al de poder ayudar, y la mejor forma de hacerlo es la que resulte más fácil para quien va a recibir esa ayuda, no la que me resulte más fácil a mi administrativamente. Si debemos nosotros adelantar 24 proyectos y no un solo proyecto de vivienda, lo hacemos de la mano de la Inmobiliaria. Aquí estamos nosotros no los vamos a dejar ni un solo momento solos”_.

Así las cosas, el Mandatario cundinamarqués realizó algunos anuncios para darle solución a varias situaciones derivadas de esta emergencia, entre las cuales se cuenta la inversión de $3.200 millones para la construcción de la plaza de mercado, así como, la destinación de $500 millones para que, entre Secretaría de Competitividad y la Agencia de Comercialización, se pueda ayudar a las familias afectadas, los comerciantes y los emprendimientos en cuanto a su reactivación económica. También mencionó que $100 millones serán destinados a mercados para las familias afectadas y para la alimentación del personal que ha atendido la emergencia.

Finalmente, en cuanto a la infraestructura vial, la Gerente del Instituto de Infraestructura y Concesiones (ICCU), Nancy Valbuena, señaló que desde el 10 de agosto se facilitó maquinaria y que se calculan obras por $5.500 millones para la reparación de la vía.