Colombianos presos en Haití confiesan ser los autores del asesinato del presidente Jovenel Moïse

–Los exmilitares colombianos presos en Haití confesaron que el plan inicial era detener al presidente Jovenel Moïse, pero luego se les dio la orden de matar al mandatario y no dejar a nadie vivo en la residencia presidencial, incluidas las mascota.

La orden la dio Joseph Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano, afirmó el capitán retirado Germán Rivera García.

«Dijo que había que matar a todos, […] a los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentre adentro de la casa», afirmó Rivera García, de acuerdo con unos audios difundidos por Caracol Noticias con las declaraciones inéditas de los detenidos.

El subteniente retirado Jheyner Carmona Flórez complementó que Mike, como llamaban a su líder, el capitán Germán Rivera García, les dijo que «tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías, mejor dicho, si había hasta mascota matar la mascota, que no podía haber ningún testigo».

Añadió que les habían vendido la idea de que la operación era para capturar al presidente.

Según el relato que hace el informativo de la televisión colombiana, con base en los audios, el día del ataque, el grupo de mercenarios colombianos estaba reunido en la casa de Jaar Rodolfhe, alias Dodof, un mafioso de Puerto Príncipe señalado de participar en la conspiración y que habría ayudado a conseguir las armas.

“En total yo creo que hubo 16 armas no más, entre 15 y 16 armas. De hecho, no todos los hombres iban con armamento”, contó Carmona.

Los colombianos se repartieron en cuatro equipos de cinco integrantes. El sargento Duberney Capador supervisaría la operación dentro de la casa del presidente, en comunicación constante con el capitán Germán Rivera, que esperaría en la entrada.

Hacia la 1 de la madrugada, el grupo salió en seis carros a ejecutar la operación. Iban acompañados de los haitianos Joseph Badio, James Solages y cuatro policías locales. «El primer vehículo iba con los 3 policías y 2 de los 20 hombres de acá, iban y llegaban a un punto donde está la policía y ellos paraban y neutralizaban a los policías que estaban ahí», contó el sargento (r) Ángel Yarce Sierra.

Rivera, por su parte, agregó: «Los primeros disparos se escuchan cuando estamos con los policías en el segundo puesto de seguridad. Como nos empezaron a disparar de la casa, los muchachos se fueron caminando, ya no en los vehículos como estaba planeado (…) como unos 80 metros, una avenida muy angosta, recta».

Los mercenarios colombianos pasaron los tres puntos de control tras reducir a la guardia y llegaron hasta la puerta de la residencia presidencial.

«Comenzamos a recibir disparos, entonces todo el mundo se metió a unos muros y eso. Entonces en ese momento yo, claro, busqué cubierta de protección, nosotros… ahí hubo fuego cruzado y pues nosotros respondíamos el fuego obviamente pues para tampoco dejarnos matar», dijo Carmona.

En medio de la balacera, los colombianos descubrieron que el portón principal de la casa estaba abierto. Según Carmona, había una puertica pequeña y ahí pues con la pulidora comenzaron a tratar de brechar, entonces cuando yo estaba así buscando cubierta de protección veo que alguien se le da por empujar la puerta del portón y estaba abierta. Entonces la abre y ahí comenzamos a ingresar.

Los primeros grupos, entre los que iba Carmona, se encargan de asegurar el primer piso. «Ingresamos a la casa y en el primer piso cogimos a mano izquierda, había como una especie de salón, como una mesa de juntas, una mesa grande, al fondo había un baño… entonces hicimos el despeje de ese baño».

Los mercenarios colombianos que ocupaban el primer piso descubrieron a varios policías que, en lugar de enfrentarlos, se escondieron.

Había entre 4 y 5 policías dentro de esa oficina acostados pero vivos y decían: no, por favor, por favor, no, así… Entonces, nosotros pues alumbrando y nosotros… Algunos compañeros, yo me quedé alumbrando porque era el único que tenía la linterna y otros compañeros se quedaron asegurando, otros les colocaron las esposas. Tenían armamento ahí, fusiles, pistolas, tenían muchas cosas ahí, simplemente no lo utilizaron

CARMONA (SIC)

Mientras sus compañeros aseguraban el primer piso, el grupo delta tenía la misión de avanzar a la segunda planta y buscar al presidente Jovenel Moïse. Eran los mejores soldados, quienes en Colombia habían hecho parte del comando especial del Ejército contra capos del narcotráfico.

En el segundo piso encontraron dos habitaciones. El soldado (r) Naiser Franco Castañeda y el soldado (r) Mario Palacios fueron a la de la derecha, que tenía la puerta abierta, donde no había nadie. «Nosotros inclusive entramos hasta el fondo y lanzamos una aturdidora al cuarto, hay como un baño.. Entramos, revisamos, levantamos camas, abrimos… hacemos el despeje normal, Palacios conmigo», contó Franco.

Yepes, Pineda, Romero y Capador entraron a la habitación de la izquierda, que tenía la puerta cerrada. Encontraron al presidente Jovenel y a su esposa Martine Moïse . En medio del llanto, Franco dijo que Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario. «Dicen que fue Pineda. (…) Le escucharon a él mismo. (…) Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz».

A la pregunta sobre quién le disparó a Moïse, Carmona respondió: «Quiero que apunte simplemente un apellido ahí y ya lo investigan ustedes a ver si es cierto o no: Pineda».

Según las declaraciones, Pineda entró a la habitación con un fusil M4. El presidente Jovenel Moïse recibió 12 disparos. Su esposa recibió varios disparos en el abdomen y un brazo, pero sobrevivió milagrosamente.

El asalto en la casa del presidente de Haití el día del magnicidio duró alrededor de 30 minutos. Con Moïse muerto, los mercenarios colombianos se concentraron en el dinero. Antes del operativo les habían informado que Moïse tenía entre 18 y 45 millones de dólares en su casa. En la habitación encontraron dos maletas y tres cajas al parecer cargadas de billetes.

El dinero, declararon, era para CTU, la empresa que reclutó a los mercenarios, y otra parte sería el pago de los colombianos. También se llevaron documentos del presidente y el sistema de grabación de las cámaras de vigilancia, según contó el capitán Germán Rivera.

Las maletas se embarcaron en el primer vehículo donde iba con James, ahí se embarcaron las maletas, se embarcó el sistema de cámaras, se embarcaron unos sobres de manila que tenían unos documentos

Para ese momento, los colombianos ya estaban solos. Joseph Badio y los policías haitianos cómplices habían desaparecido. El soldado Franco contó que “él llegó con nosotros y en el momento que se formó eso se fue con los policías, él nos dejó solos. Andaban en una Ford gris».

Los mercenarios tomaron rumbo al Palacio presidencial. Según el plan, allá juramentarían a un nuevo mandatario que concretaría el golpe de Estado y los convertiría en su guardia personal. “Capador nos llevaba para el Palacio, que porque en el Palacio nos iban a proteger allá, y estaba la Policía y la nos iba a proteger. Vamos despacio, bien despacio, porque está la mañana, apenas amaneciendo”, narró Yarce.

Me doy cuenta de que el primer vehículo se encuentra con unos carros que están atravesados en la carretera, que no nos van a dejar pasar. Al estar bloqueados ahí nos toca parar, nos bajamos de los vehículos y nos quedamos sobre la vía.

La policía haitiana les bloqueó el paso con camionetas y tanquetas. Los colombianos se refugiaron en una casa, esperando un rescate que les prometió Arcángel Pretel, el colombiano que dirigía la empresa reclutadora CTU. La ayuda nunca llegó porque sencillamente nunca existió.

En su confesión, Yarce contó esos momentos: “Pues estamos aquí, el tiempo pasa, no nos solucionan nada, pero qué pasa, por qué no han venido pues a hacer lo que nos prometieron, que estuviéramos en el Palacio, que allá nos recibían y que íbamos a estar protegidos. Entonces no dicen nada, nada dicen, no, que estamos hablando, que estamos coordinando, es lo que dice Capador: tranquilos, que estamos coordinando”.

Los mercenarios pasaron toda la mañana esperando respuesta y en comunicación con Pretel. El contrataque de las autoridades haitianas comenzó en la tarde, según contó Carmona. “Eran por ahí tipo cuatro de la tarde. Comenzaron a tirar humo lacrimógeno, luego comenzaron a sonar los disparos, si no recuerdo mal se escuchaban disparos de fusil y luego de punto cincuenta”.

Los colombianos se atrincheraron. “Eso fue una locura total, eso escuchar y recibir tanto impacto, tanto plomo. Eso fue bastante aterrador para todos ahí, uno siente mucho miedo. Le daban ahí a la puerta, a las paredes, luego se iban y le daban a la casa de abajo”, contó Carmona.

En medio de la arremetida cayó el primer colombiano: el sargento Javier Romero. “Nos atacaron muy fuerte. Nosotros pues teníamos muy pocas armas, muy pocas municiones y lanzaron una granada de mano y Javier estaba en una esquina agachado y le cayó la granada de mano”, dijo el capitán Rivera.

Luego murió el sargento Duberney Capador, el hombre que reclutó a la mayoría de mercenarios y el militar más experimentado del grupo.

Rivera recordó ese momento: “Después de la granada nos fuimos para la otra esquina, a refugiarnos en la otra esquina de la parte de atrás de la casa. En esa nos tiran otra granada en la misma dirección y una esquirla hiere a Capador. De atrás hacia adelante, una esquirla con orificio de entrada y orificio de salida. Ahí lo dejamos, tratamos con el paramédico de hacer lo que pudiéramos pero todos los botiquines, todo eso estaba en las camionetas».

Después murió el exsoldado Miguel Garzón, que al parecer se disparó por accidente, según el relato de Carmona.

Garzón simplemente lo que decía en esos momentos, nos decía a nosotros era: mátenme, mátenme, mátenme, no me dejan así, esto duele mucho, esto duele mucho, mátenme (…) pero luego nos dimos cuenta que a él no lo mataron, a él se le disparó el fusil, él tenía la costumbre de andar con el fusil desasegurado

Para ese momento, los colombianos ya se sabían perdidos, contó Carmona. “Yo dije: no, yo no quiero que me lleguen a coger, si es así o que me maten, o si me van capturar prefiero matarme, prefiero quitarme la vida, decía yo así”.

La casa en la que se refugiaron recibió una gran descarga de balas de las autoridades haitianas. En la noche, los colombianos aprovecharon la oscuridad para moverse entre muros y tejados y buscar refugio en la embajada de Taiwán, que quedaba a pocos metros. “Luego entramos a la embajada, Mike nos decía: no, garra, aquí ellos no pueden entrar. Esto es otro gobierno, esto es tal cosa, esto aquí, o sea aquí estamos seguros, ya el embajador de Taiwán ya sabe que estamos acá”.

Pasaron la noche en la embajada de Taiwán. Las cabezas de la conspiración les seguían haciendo promesas falsas y delirantes al desesperado grupo de mercenarios. Carmona contó: “Nos decía luego que ya la embajada de Estados Unidos se estaba moviendo, que iban a traer yo no sé cuántos soldados americanos, que para que nos sacaran”.

A la mañana siguiente, un día y medio después del magnicidio, las autoridades haitianas entraron a la embajada de Taiwán y encontraron a los colombianos escondidos en una habitación.

“Estábamos ahí encerrados y ya empezamos a escuchar desde por la mañana que habían ingresado, estaban haciendo registro en la habitación donde estamos, y a la final se metieron, ingresaron, nos capturan, ahí pues nos colocan las esposas”, narró Carmona.

Los mercenarios colombianos sostuvieron la fuga durante casi 36 horas. Hoy enfrentan condenas en una prisión haitiana que podría ser por el resto de sus vidas.