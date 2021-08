Restos humanos hallados en tren de aterrizaje de un avión que despegó de Kabul son de un joven futbolista

-Los refugiados que viajaban en el hueco del tren de aterrizaje filmaron los momentos antes de su muerte. (VIDEO)

–El periodista e historiador Babak Taghvaee asegura en su cuenta en Twitter que los restos humanos hallados en el tren de aterrizaje de un Boeing estadounidense que el pasado lunes despegó de Afganistán pertenecen a un joven futbolista.

Según el comunicador, los restos son de Zaki Anvari, jugador del equipo nacional de fútbol juvenil de Afganistán.

«Muy triste escuchar que uno de los jóvenes que trató de irse de #Kabul aferrándose al tren de aterrizaje de un avión de transporte C-17 de la Fuerza Aérea de EE.UU. era un jugador del equipo nacional juvenil de Afganistán, Zaki Anvari», precisa el mensaje, acompañado por algunas de las fotografías del chico.

«Se encontraron partes de su cuerpo en el tren de aterrizaje», añade.

Al día siguiente de los hechos, el martes, el Ejército de Estados Unidos confirmó el hallazgo de restos humanos en el compartimiento de las ruedas de dicha aeronave, que fue rodeada por una multitud antes de despegar del aeropuerto de la capital afgana en medio del caos tras la llegada de los talibanes*.

En un comunicado, las autoridades militares de EE.UU. señalaron que, tras aterrizar el Boeing C-17 en la base aérea de Al Udeid (Catar), encontraron los restos, por lo que el avión de carga fue aislado para ser inspeccionado en el marco de una investigación.

«Ante una situación de seguridad en rápido deterioro en torno a la aeronave, la tripulación del C-17 decidió abandonar el aeródromo lo más rápido posible», explicó Ann Stefanek, portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense.

The Afghan refugees who were riding on the landing gear bays of the #USAF 's C-17A transport aircraft to flee from #Kabul , #Afghanistan filmed the moments before their death. pic.twitter.com/PlBPrf5ySg

Los refugiados afganos que viajaban en las bahías del tren de aterrizaje del avión de transporte C-17A de la # USAF para huir de #Kabul, #Afganistán filmaron los momentos antes de su muerte.

This shocking video is still unverified but is claimed to be showing one of the #Afghan refugees who tried to flee from #Kabul through grabbing the upper section of the main landing gear bays of a #USAF's C-17A (s/n 02-1109) yesterday. He has certainly died over lack of Oxygen! pic.twitter.com/e5tqqd6pUB

— Babak Taghvaee – ?????? ??????? – ???? ?????? (@BabakTaghvaee) August 17, 2021