Esta la programación de la Feria del Libro para este sábado 21 de agosto

La Secretaría de Cultura,Recreación y Deporte (SCRD) presenta este sábado 21 de agosto la programación cultural de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.



Programación:

Sábado 20 de agosto

Mirringa Mirronga: Yo soy quien soy

Fundación Rafael Pombo – Categoría: Infantil – Formato: FILBo digital – Hora: 8:00 AM a 8:59 AM – Lugar: Sala Ecopetrol niños y niñas.

Todos los seres tenemos la necesidad de ser aceptados, incluidos, respetados y admirados por otras personas, y quien diga que no, pues… pues es de otro planeta. ¿Qué crees que te hace único y diferente, distinto de todos los demás? ¿Para ti, eso de ser auténtico que significa realmente? Descubre junto a Mirringa Mirronga muchas más preguntas y las respuestas a estas en su taller “Yo soy quien soy”.

Encuentro internacional de periodismo: reinvenciones sobre la marcha pandemia, un año y medio con titular a seis columnas

Categoría: Cultural – Formato: FILBo digital – Hora: 9:00 AM a 10:30 AM – Lugar: Universidad Externado de Colombia, edificio I, auditorio principal

Fernanda Hernández, Carlos Fernández y Tatiana Andia en conversación con Pablo Correa

Desde siempre, en Colombia las secciones de ciencia, salud, educación en los medios fueron una parte secundaria de la oferta y de la agenda periodística. La pandemia propició un cambio evidente y sustancial, y en el último año ha sido muy usual que la primera página de los diarios y las aperturas de noticias en radio y televisión se vinculen con anuncios científicos, avances, descubrimientos, especulaciones y debates que incluyen nuevos lenguajes y enfoques diferentes. ¿Cómo fue el proceso de transformación de los medios sobre la marcha y cómo han asumido los periodistas las nuevas exigencias? ¿Qué aciertos hubo en este proceso de aprendizaje, qué errores y qué lecciones se pueden destacar?

En alianza con la Universidad Externado de Colombia.

Navegación pesquera sostenible en guapi

Categoría: Cultural – Formato: FILBo digital – Hora: 9:00 AM a 9:59 AM – Lugar: Sala Ecopetrol A

Katarina Larsen (KTH), Marie Löwegren (Lund University), Diana López (UNal) y un representante de Asociaciones de pescadores de Guapi, moderado por la oficial de cooperación Catalina Hoyos

Suecia y Colombia

El concepto “Triple Hélice”, donde el sector privado, el público y la academia trabajan de la mano para buscar soluciones y beneficios a la sociedad, es una de las fórmulas de progreso de la sociedad sueca. A través de la cooperación sueca en Colombia se replica este concepto en el proyecto Ecosistema para la navegación pesquera sustentable en el municipio de Guapi, Cauca. Representantes de las Universidades suecas Lund University School of Economics and Management y KTH Royal Institute of Technology conversarán con la profesora asociada de la Facultad de minas de la Universidad Nacional y un representante de Asociaciones de pescadores de Guapi sobre la experiencia de este proyecto y algunos avances en su implementación. Evento moderado por la oficial de Cooperación de la Embajada de Suecia en Colombia, Catalina Hoyos.

Suecia, País Invitado de Honor. En alianza con la Universidad Nacional de Colombia.

La guerra de información en el escenario cognitivo

Categoría: Literario – Formato: FILBo digital – Hora: 9:00 AM a 9:59 AM – Lugar: Sala Ecopetrol C

El evento tiene por objetivo analizar las dinámicas de las guerras de información en el plano cognitivo como medio de manipulación la realidad. Éste se desarrollará a través de un conversatorio, compuesto por un panel de expertos en diferentes áreas que le permitirán al auditorio obtener una comprensión clara sobre la guerra de información su impacto en las dinámicas políticas de la actualidad.

Lanzamiento libro composiciones musicales para bandola, tiple y guitarra

Categoría: Cultural – Formato: FILBo digital – Hora: 10:00 AM a 10:59 AM – Lugar: Canal digital aliado

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas se complace en invitar a toda la comunidad universitaria a un evento de carácter abierto para el lanzamiento del libro del Maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón quien nos mostrará como en su libro nos enseña la práctica de la bandola el tiple y la guitarra.

¿Un nuevo boom literario en clave femenina?

Categoría: Literario – Formato: FILBo digital – Hora: 10:00 AM a 10:59 AM – Lugar: Sala Ecopetrol B

Fernanda Trías y María José Navia en conversación con Catalina Villa

Aunque la etiqueta sea polémica, es posible trazar un paralelismo entre el ya conocido boom, que surgió entre los años 1960 y 1970, y la nueva generación de escritoras latinoamericanas que encabezan los rankings de ventas y cuyos libros son leídos y premiados en todo el mundo. ¿Cuáles serían los aspectos positivos de establecer esa semejanza? ¿Cuáles las desventajas de equiparar dos fenómenos separados por medio siglo de distancia? A esa y otras preguntas responderán las autoras de Mugre rosa, Kintsugi y Panza de burro.

Presentación novedades editoriales 2021

Categoría: Literario – Formato: FILBo Ciudad – Hora: 10:00 AM a 10:59 AM – Lugar: Canal digital aliado

Novedades editoriales 2021 del Doctorado en ciencias de la educación UPTC, libros resultados de investigación y la revista “Historia de la educación latinoamericana” Rhela Categoria B Publindex, estas publicaciones son el resultado de los procesos investigativos desarrollados por los diferentes grupos de investigación que apoyan el Doctorado en ciencias de la educación UPTC.

Consulta toda la programación para este fin de semana aquí.

Entidad a cargo: BibloRed

Apoya: Secretaría de Cultura Recreación y Deporte

Categorias: Cultura

Día de inicio: Sábado, Agosto 21, 2021

Día de finalización: Sábado, Agosto 21, 2021

Horario: Todo el día

Lugar: Página web