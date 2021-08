A la cárcel padrastro de bebé de 18 meses que murió tras brutal golpiza

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en las últimas horas al joven de 19 años de edad, Joel Mora, por su presunta responsabilidad en la golpiza que le habría causado la muerte al bebé de 18 meses Samuel David Soto Muñoz, en hechos registrados el pasado 6 de julio.

Mora, quien es la pareja sentimental de la madre de Samuel David, una menor de 17 años, fue capturado tras presentarse voluntariamente en los juzgados de Paloquemao.

Este joven se encontraba en libertad porque la madre del menor había asegurado que el bebé había muerto por broncoaspiración, pero el dictamen de Medicina Legal reveló que el niño presentaba golpes y fracturas que habrían causado su deceso.

Tras conocer el dictamen médico, la tía y abuela del bebé hicieron una denuncia, pidiendo a las autoridades investigar la verdadera razón por la que murió el menor de 18 meses.

Ahora las autoridades deberán establecer si Joel Mora está involucrado en una supuesta golpiza contra su hijastro.

Sin embargo, el joven afirmó que no era culpable, en una entrevista con Noticias Caracol. Por tanto, el padrastro terminó privado de la libertad, cuando se presentó en los juzgados de Paloquemao.

No obstante en el noticiero el padrastro del niño sostuvo que quería al menor como si fuera su propio hijo. Y aseguró que la familia de su novia sabía “lo mucho que me esforcé en trabajar por él, nunca le faltó un plato de comida, nunca le faltó un pañal, nunca le faltó nada”.

De igual forma, Mora detalló qué pasó en la madrugada en que el bebé falleció. “A las 5:00 de la mañana el niño no respondía para nada, no se movía, no respiraba, no reaccionaba, lo primero que hice fue llamar al 123, me pidieron hacerle reanimación”, contó.

En la llamada, afirmó, “me indican hacerle compresiones en el pecho, darle respiración boca a boca mientras llegaba la ambulancia”, algo que, según él, repitió “unas 100 veces, sin mentir, le hacía compresión en el pecho y no respondía nada”. No obstante, el bebé llegó sin signos vitales al centro médico.

Karen Muñoz, tía del menor, explicó a Noticias Caracol que cuando el niño ingresó a urgencias del hospital de Kennedy “presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico, trauma abdominal cerrado”. Su muerte se produjo por un shock hipovolémico.

Y agregó: “Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y, debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos”.

En caso de que Mora sea encontrado culpable, podría enfrentarse a la ley de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.