Conozca las diferencias entre los distintos tipos de pruebas para detectar COVID

Las pruebas de diagnóstico para COVID-19 disponibles en los laboratorios del mundo están diseñadas para aumentar de manera oportuna la detección de casos positivos y tomar decisiones de salud encaminadas a salvar vidas. Portal Bogotá consultó cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de pruebas para COVID-19 que existen, con el ánimo de dar claridad a la ciudadanía sobre este aspecto.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, publica una lista anual de pruebas diagnósticas esenciales y recomendadas para cada país, en las que se incluyen las de detección de COVID-19, como la prueba PCR y prueba de antígenos. Según el director de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: «el acceso a las pruebas y servicios de calidad es como tener un buen sistema de radar que te lleva a donde tienes que ir. Sin él, se anda a ciegas».

Además de los laboratorios privados, Bogotá cuenta con diferentes puntos de toma gratuita de pruebas PCR para COVID-19, administrados por cada una de las cuatro subredes integradas de atención de la Secretaría de Salud, que no solo permiten informar de manera veraz a la ciudadanía si se ha contagiado o no con el virus, sino que contribuye a la recopilación de datos que sirven para tomar decisiones en torno a la protección de la salud de los bogotanos y bogotanas, y en especial de los más vulnerables a la pandemia.

Te compartimos la descripción de los tipos de pruebas COVID-19 disponibles, así como sus características y utilidad, según lo indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, (por sus siglas en inglés):

? Prueba molecular o viral (RT-PCR)

La prueba PCR para COVID-19, llamada también molecular o viral, se realiza mediante la inserción de un hisopo en la nariz o boca, para recolectar material de las mucosas y detectar en el laboratorio si contienen una parte del material genético del virus. Este diagnóstico sirve para determinar si la persona se contagio con el virus recientemente.

Según los CDC, la persona debe tener una carga viral suficiente para que la prueba de PCR detecte el virus, debido a que existe un lapso de tiempo entre el momento en que la persona se expuso al virus y el momento en el que el nivel de la carga viral es detectable en su organismo para que el resultado de la prueba sea positivo.

Desde esta perspectiva, si la persona se realiza una prueba PCR demasiado pronto, luego de exponerse al virus, es posible que el resultado salga negativo, lo que sugiere que una prueba PCR con resultado negativo no descarta la posibilidad de que la persona se pueda enfermar luego a causa del virus.

¿En qué caso se toma la prueba PCR?

Las personas con síntomas o sin síntomas, pero que hayan tenido contacto reciente con personas positivas para COVID-19, pueden tomarse esta prueba para saber si se han contagiado o no. Se considera como una prueba confiable, de alta sensibilidad, que no necesita repetirse para confirmar el diagnóstico.

El tiempo de entrega de los resultados dependerá del laboratorio donde se tome, que por lo general puede ser de 3 a 10 días.

? Prueba de detección de antígenos

Esta prueba de detección de antígenos funciona para detectar si actualmente la persona tiene una infección por COVID-19, que también se realiza mediante la inserción de un hisopo en la nariz, pero en lugar de detectar el material genético del virus, busca hallar la proteína del virus en el organismo y antígeno viral específico.

Son pruebas rápidas que por lo general no detectan niveles bajos del virus y pueden arrojar resultados denominados como ‘falsos negativos’, por lo que se debe tener en cuenta este aspecto al momento de realizarla y es posible que haya que confirmar los resultados negativos con una prueba molecular.

¿En qué caso se toma la prueba de antígeno?

Las pruebas de antígeno están autorizadas para su uso en personas que presentan síntomas dentro de los primeros 5, 7, 12 ó 14 días, desde la aparición de los primeros síntomas relacionados con COVID-19.

Las personas asintomáticas que han tenido exposición o contacto con personas positivas con el virus, también pueden considerar la toma de prueba de antígeno, debido a la rapidez de la prueba y resultado, que puede variar entre los 15 y 30 minutos.

? Prueba de detección de anticuerpos

Las pruebas de anticuerpos, también denominadas como pruebas de serología, sirven para determinar si en el pasado la persona tuvo o no el virus, la cual se toma mediante extracción de sangre y/o punción de un dedo de la mano. Esta prueba no se debe hacer para determinar si existe una infección en curso en el organismo a causa de la COVID-19.

Los CDC, no recomiendan el uso de pruebas de anticuerpos para detectar infecciones actuales, debido a que no podría detectar anticuerpos en una persona que recién se infectó y que aún no los ha desarrollado. Además, todavía no se conoce si el resultado positivo de una prueba de anticuerpos indica que la persona desarrolló inmunidad contra el virus por lo que, por el momento, no deben utilizarse estos análisis para determinar si una persona es inmune a la reinfección.

Por lo general, las pruebas de anticuerpos se realizan con fines epidemiológicos y de vigilancia de salud pública y es posible que se realicen pruebas específicas para evaluar los anticuerpos originados por una pasada infección con el virus, en comparación con los originados por la vacunación.

¿En qué caso se toma la prueba de anticuerpos?

Esta prueba no es recomendable para quienes no han presentado síntomas relacionados con COVID-19 y tampoco para determinar si existe una infección actual a causa del virus.

Puede tomarse después de 11 días de presentar síntomas asociados al virus y el resultado se emite de manera rápida, entre 15 y 20 minutos.

Asiste a laboratorios autorizados y bajo supervisión médica

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, hizo énfasis a la ciudadanía en que si se hacen alguna prueba de diagnóstico de COVID-19, sobre todo después de recibir las dosis de vacuna, sea bajo supervisión médica y en laboratorios de confianza, para no caer en los engaños que circulan en redes sociales, de establecimientos que venden pruebas a altos costos sin ofrecer ningún tipo de garantía y confiabilidad.