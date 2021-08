Vía Bogotá – Villavicencio nuevamente cerrada por derrumbes en el kilómetro 58

La Concesión vial Coviandina informó que sobre las 8:00 de la mañana de este sábado 21 de agosto fue necesario un nuevo cierre de la vía Bogotá – Villavicencio por causa de un nuevo desprendimiento de rocas a las altura del kilómetro 58.

Según el reporte de la concesión vial «Continúa cierre total en el K58+000 debido a caída de material dentro del tablestacado».

Ante el incremento de derrumbes, deslizamientos y arrastre de material en varios puntos de la carretera Bogotá – Villavicencio generados por las fuertes lluvias que se presentan en la región y que han afectado a los usuarios y comunidad en general, la Concesionaria Vial Andina – Coviandina emitió un comunicado donde «lamenta profundamente la situación actual de la comunidad del municipio de Guayabetal, afectada por la emergencia que dio lugar al desalojo de varias familias y otras consecuencias».

La concesión agregó que «Sin embargo, es necesario aclarar qué tales afectaciones se han generado como producto de la fuerte ola invernal y a la creciente súbita del río Negro que atraviesa el municipio y no tiene ninguna relación con la construcción de las obras de la nueva calzada Chirajara – Fundadores».

En cuanto a las afectaciones ocurridas en el Kilómetro 58, Coviandina aseguró que «ha dado estricto cumplimiento al Plan de Manejo de Tráfico – PMT definido en el PMU. Los sitios de control del tráfico están a cargo de la Policía de Tránsito y Transporte con el apoyo de vialistas del concesionario».

Agregó que «En relación con la situación y emergencias de la quebrada Estaquecá, desde el año 2004 Coviandes presentó objeciones a los diseños del puente manifestando la insuficiencia del gálibo del puente. las cuales no fueron atendidas».

Coviandina explicó que en el 2014 «el entonces Concesionario Coviandes propuso al INCO (Hoy ANI) una solución definitiva al sector comprendido entre la quebrada Estaquecá y el puente la Balsa, pero no obtuvo ninguna respuesta positiva de la Entidad».

«Asimismo, los sectores que hoy presentan problemas de inestabilidades críticas, como el kilómetro 44+100, K 48+100, K58+000, el K64+000, el K 66+000, el puente de la quebrada Estaquecá, entre otros, no fueron construidos por Coviandina. Las obras de estabilidad de los taludes de la vía existente no forman parte del alcance del contrato de Coviandina, por lo que las obras para solucionar estas inestabilidades no son responsabilidad de Coviandina» puntualizó la concesión vial.

Coviandina aseguró que «ha cumplido con sus obligaciones contractuales e incluso ha ido más allá de lo pactado, solucionando de manera eficiente todos aquellos inconvenientes que afecten la movilidad, priorizando salvaguardar la seguridad de los usuarios, la comunidad y sus colaboradores».