Juan Pablo Montoya gana las 24 hORAS de Le Mans en la categoría LMP2-ProAm

Un sabor agridulce deja la presentación de los pilotos colombianos en la edición 89 de las 24 Horas de Le Mans, la prueba de resistencia más importante del automovilismo mundial. Por un lado Juan Pablo Montoya y su equipo DragonSpeed Oreca Gibson #21 ganan la carrera en la categoría LMP2 Pro Am (9 participantes), logran el top 10 entre los LMP2 (24 en total) al cerrar en el décimo puesto y se ubican P. 15 en la general de la carrera entre 61 vehículos participantes.

Desafortunadamente para el Richard Mille Racing Team de la bogotana Tatiana Calderón las cosas no salieron bien, pues en el primer cuarto de carrera, iniciando la quinta hora (5:05.41s) abandonaron la prueba tras un choque que dejó muy afectado el carro cuando conducía Sophia Floersch.

El Totoya GR 010 Hybrid #7 del equipo japonés Toyoya Gazoo conducido por Kamui Kobayashi, el argentino José María «Pechito» López y el británico Mike Conway, consiguió la victoria, primera en la historia de la mítica prueba para la categoría que incursionó este año.

Juan Pablo Montoya y sus compañeros Henrik Hedman y Ben Hanley tuvieron una buena carrera en donde fueron de menos a más, clasificaron en el puesto 13 pero en las prácticas previas tuvieron un duro accidente cuando conducía el colombiano debido a una falla en la suspensión que los envió contra el muro y debieron trabajar en reuperar el carro para la competencia. La partida no fue fácil, pues sucedió bajo la lluvia y con safety car a bordo por temas de seguridad hasta que la pista secara un poco.

Superando las dificultades, especialmente las del manejo del tráfico y pista mojada, los tres pilotos lograron ascender en posiciones tanto en la general de los LMP2 como en los de la clase Pro Am (equipos con un piloto bronce o amateur en su alineación, en este caso Hedman) y se mantuvieron la mayor parte de la carrera entre los primeros 12 de la LMP2 y en el Top 5 de los ProAm, apoderándose del primer lugar en esta división desde la hora 18 y defendiéndola hasta cruzar la meta.

Para la última hora de carrera Montoya se subió al carro, pero en los minutos finales hubo que ceder el turno a Hedman para que completara el tiempo exigido al volante al piloto amateur y poder así validar el triunfo del equipo que los pone ahora como líderes de la ProAm en el Mundial de Resistencia FIA WEC, puesto que se anotaron doble puntaje el fin de semana con este resultado que sumaba para la cuarta fecha del Campeonato.

Juan Pablo Montoya:

“Fue un muy buen fin de semana, tuvimos muchos problemas durante toda la semana y en prácticas. La verdad estábamos preocupados porque cada vez que salíamos aparecía un problema nuevo, y era raro porque el carro estaba bien preparado y esto nos tenía muy estresados, me di un golpe muy duro el jueves y en el inicio de la carrera estaba muy prevenido, al final las cosas se dieron. Nos asustamos mucho cuando Ben no entró a pits cuando tenía que entrar y con una vuelta tan grande por delante pensamos que hasta ahí había llegado todo, nos mirábamos todos y decíamos no puede ser» (era la última hora de carrera, marchaban 1ros en la ProAm, y se ponía en juego todo lo conseguido).

«Gracias a Dios alcanzó a llegar, afortunadamente teníamos suficiente ventaja y la pudimos manejar, pero hicimos todo para complicarnos. El bronce tenía que manejar seis horas y cuando acabo su turno nos faltó un minuto, o sea nos faltaba recorrer una tercera parte de la vuelta a la pista para que completara su tiempo, pero se le había acabado la gasolina y tenía que entrar, entonces era muy complicado lo que tocaba hacer en ese punto. Con todo y eso al final Ben y yo hicimos un par de stints muy rápidos y abrimos una buena ventaja para ganar la carrera, estamos muy contentos», concluyó Montoya.