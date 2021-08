SEPTIEMBRE, MES DE LOS DEBERES Y DERECHOS HUMANOS

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (353)

Gracias por sus comentarios a esta lección.

Gracias por sus comentarios; el tema es SEPTIEMBRE, MES DE LOS DEBERES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Septiembre es un mes sin fiestas, pero con celebraciones muy importantes para la sana convivencia.

SEMANA POR LA PAZ. Se celebrará del 5 al 12 de septiembre. Informan que habrá más de 1000 actividades en todo el territorio Nacional.

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.- El 9 de septiembre es el día de los derechos humanos en Colombia. Excelente que logremos formar conciencia sobre el cumplimiento de LOS DEBERES HUMANOS.

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD. Será una excelente oportunidad para sembrar lazos de amistad. Amistad de la buena, de la que genera paz y sana convivencia. Será el 18 de septiembre, tercer sábado del mes.

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. Cada 21 de septiembre se celebra anualmente, en todo el mundo, el Día Internacional de la Paz.

La Asamblea General de las NACIONES UNIDAS ha consagrado este día al fortalecimiento de los ideales de paz entre todas las naciones, todos los pueblos y entre todas las personas que viven en los diferentes países.

DÍA DEL RECLUSO. El 24 de septiembre se celebra el DÍA DE LOS RECLUSOS, ahora internos. Es el día de Las Mercedes.

En septiembre vale la pena informarnos y formarnos para garantizar los derechos humanos, los que nos permiten tener una vida digna.

Vamos a comenzar con LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DEBERES HUMANOS. El texto de esta declaración lo pueden encontrar en mi página VIDA EN FAMILIA.COM.CO y en esta página de RADIO SANTAFE. Ir a https://www.radiosantafe.com/?s=deberes+humanos

Si no cumplimos con los deberes humanos no tendremos autoridad moral para exigir la garantía de nuestros derechos.

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

La toma del poder en AFGANISTAN, por LOS TALIBANES ha puesto al mundo en alerta por la pérdida de los derechos fundamentales para las mujeres.

De las noticias que han circulado podemos concluir que las mujeres se verán sometidas a las severas leyes del Islam y podrían ser lapidadas si un tribunal religioso considera que han cometido adulterio, serán obligadas a usar el burka (la indumentaria más restrictiva del mundo islámico), que cubrirá a las mujeres de la cabeza a los pies, se les azotará en público si no tienen sus tobillos cubiertos y se les prohibirá usar cosméticos.

Se les prohibirá trabajar fuera del hogar. Únicamente algunas doctoras y enfermeras pueden trabajar precisamente con la función de atender a otras mujeres. En cuanto al derecho a la educación e igualdad, verán restringido su acceso a la Universidad, salvo para estudiar algunas profesiones.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN COLOMBIA

Teóricamente no hay ninguna restricción, pero en la práctica hay hogares en los que se imponen leyes bárbaras. Si no eres mía no eres de nadie y el salvaje decide asesinarla, les prohíben trabajar y si lo permiten les vigilan su horario y no pueden demorarse en llegar a casa, su derecho al comercio lo restringen. No pueden vender o cambiar de carro sin el permiso del marido o compañero. Si estoy equivocado invito a que me envían prueba de lo contrario.

Y cuando la mujer depende económicamente del marido la sumisión es total. Lo dijo porque he atendido varias consultas relacionadas con esta dependencia.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 23 al 29 de agosto de 2021

