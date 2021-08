A los 80 años falleció Charlie Watts, el batería de los Rolling Stones

–«Con inmensa tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy rodeado de su familia», anunció en un comunicado el publicista londinense del legendario músico, Bernard Doherty.

«Charlie era un apreciado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento», agregó.

El músico fue intervenido quirúrgicamente, motivo por el cual no iba a poder acompañar a la agrupación durante la gira que comenzará en el próximo mes de septiembre y que la misma había dado a conocer esta noticia a través de un comunicado.

Watts fue miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones en su incipiente grupo.

Las reacciones de pesar se produjeron en las redes sociales:

#God bless Charlie Watts we’re going to miss you man peace and love to the family Ringo ?????????? pic.twitter.com/3tSFg7EMQG

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) August 24, 2021