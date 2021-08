Gobernador de Cundinamarca anuncia presencia de fuerza pública para evitar bloqueos de las vías

Luego de un evento de entrega de patrullas de policía y elementos de rescate, el mandatario departamental, Nicolás García Bustos, acompañado del ministro del interior, Daniel Palacios Martínez, anunció que desde hoy habrá presencia de efectivos de la fuerza pública y del Ejército en los puntos que presentaron bloqueos en anteriores jornadas de protesta.

“Hemos sido claros: garantizamos la protesta pacífica en cada uno de nuestros 116 municipios, pero para proteger los derechos de quienes no quieren marchar y quieren tener la posibilidad de ir a su trabajo y de tener un día normal, tendremos la presencia de fuerza pública en los sitios donde en los meses anteriores se presentaron bloqueos. Porque los bloqueos no están permitidos, no son legales. Así que garantizaremos las marchas que se vayan a realizar en cualquier municipio, pero tendremos Policía y Ejército desde el día de hoy en los puntos desde donde se han generado bloqueos en los meses anteriores”, señaló García Bustos.

Así las cosas, el Mandatario Departamental indicó que estos puntos estarán ubicados en Soacha, en la vía entre Gachancipá y Tocancipá, en Madrid y en Facatativá inicialmente. “Hace un mes tuvimos la posibilidad, en la anterior marcha convocada, de tener presencia de la Policía y fuerza pública en esos municipios donde se generaron bloqueos y el resultado fue que no hubo enfrentamientos, ni bloqueos y se garantizó el derecho a quien se quiso manifestar”, puntualizó.