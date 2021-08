Pequeño mono se encuentra un tapabocas y lo utiliza ‘debidamente’; video es viral en redes sociales

–Una sensación se ha convertido en las redes sociales un pequeño mono que fue captado en video cuando recoge una mascarilla que estaba tirada en el piso y se la pone de forma ‘correcta’, cubriendo con ella su nariz y boca, seguramente tras ver a los humanos haciendo el procedimiento.

En las imágenes que circulan en la Red, se observa al primate quitarse y acomodarse la mascarillas en al menos tres ocasiones mientras mira hacia la cámara, lo que demostró que no fue casualidad que se lo colocara ‘como es debido’.

If you’ve already seen a monkey find a mask and promptly put it on its face today then just keep on scrolling… pic.twitter.com/Lv3WpeukyS

— Rex Chapman?? (@RexChapman) August 24, 2021