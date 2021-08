Familias afrocolombianas recibieron canastas con alimentos propios de su etnia

Con el propósito de suplir las necesidades alimentarias de la población afrocolombiana que habita en Bogotá, la Secretaría Distrital de Integración Social atendió, en julio, a 1.267 núcleos familiares de esa población entregándoles canastas básicas de alimentos.

Estas canastas están dirigidas a apoyar las necesidades alimentarías de la población afrocolombiana que habita en Bogotá y su composición se diseña de acuerdo con una dieta balanceada, manteniendo las tradiciones y costumbres propias de la etnia que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y hierro requerida por las familias.

Les entregan alimentos propios de sus tradiciones

La subdirectora de Abastecimiento, Martha Lucía Londoño, contó que han llegado a 11 localidades, aportando con la seguridad alimentaria de las familias que lo requieren. “En estas canastas estamos haciendo entrega de alimentos que hacen parte de sus tradiciones y costumbres, por ejemplo, el borojó que hacen parte de sus hábitos alimentarios”, dijo.

Darly Valencia es una de las beneficiarias de la entrega de las canastas y, además de decir que se siente agradecida por los alimentos, la pone feliz recibir productos alimenticios típicos de su población. “La canasta, me ha ayudado con la alimentación de mis hijos y me encanta el borojó, uno de los frutos típicos de nuestra raza afrodescendiente que yo preparo con leche. Para mí es una gran bendición recibir la canasta, el programa ha sido muy efectivo con nosotros porque mes a mes he recibido cada uno de los alimentos y beneficios, logrando un ahorro total en mi hogar y garantizando una la alimentación permanente y muy nutricional para mis niños, para mi esposo y para mí”, indicó.

Atención diferencial de las comunidades

Dentro de la misionalidad y políticas públicas lideradas por la SDIS, la prioridad es la atención de manera diferencial a cada una de las comunidades que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa en Bogotá y su territorialidad, por eso se ha clasificado la canasta alimentaria en las siguientes clases:

Canasta alimentaria para hogares afrocolombianos.

Canasta alimentaria para hogares ubicados en zona rural de las localidades Santa Fe, Suba, Usaquén, Usme, Chapinero y Ciudad Bolívar.

Canasta alimentaria para hogares ubicados en zona rural de Sumapaz.

De acuerdo con Gloria Cerquera Aragón, subdirectora local de Rafael Uribe Uribe, “las canastas son un servicio integral que no solo se limita a la entrega de la comida bien seleccionada, sino que realiza, también, la socialización correspondiente para la corresponsabilidad que deben tener los beneficiarios con el servicio y todas las actividades que desde el proyecto se realizan”.

La Dirección de Nutrición y Abastecimiento de la SDIS está comprometida en impulsar los emprendimientos afrodescendientes a nivel distrital, con enfoque diferencial, llevando de la mano a la población afro a que se anime a participar en estos proyectos debido a que la pandemia ha golpeado fuertemente la población étnica.