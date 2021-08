Senador Mejía, aplaza su aspiración para apoyar a Óscar Iván Zuluaga

“Aplazo mis aspiraciones presidenciales para el 2026, anuncio mi candidatura para el Senado de la República para el periodo 2022 – 2026 y desde hoy doctor Óscar Iván Zuluaga me pongo a la orden como un soldado más en el multitudinario equipo que cada día se sumará a esta causa”, señaló Mejía.

“Colombia tiene que hablar en las urnas para que uno de los caldenses más representativos, ex alcalde, ex senador, , ex ministro y primer director de nuestro partido, un ser humano extraordinario, de condiciones excepcionales , estadista, empresario y gran amigo, a quien he tenido el honor de acompañar en mis 20 años de actividad política , el doctor Óscar Iván Zuluaga, sea nuestro próximo Presidente de la República”, enfatizó el Senador de la República.

Durante una rueda de prensa en la ciudad de Manizales, el Senador Carlos Felipe Mejía le entregó a Óscar Iván Zuluaga sus propuestas de campaña denominadas “Proyecto País”, las cuales, bajo las premisas de orden, respeto y libertad, establecen diversas acciones para avanzar hacia el bienestar de todos los colombianos. Estas, fueron construidas durante varios meses de trabajo.

Lea acá la intervención completa del Senador:

INTERVENCIÓN DEL SENADOR DEL CENTRO DEMOCRÁTICO CARLOS FELIPE MEJÍA DURANTE EL ANUNCIO DE APLAZAMIENTO DE SU ASPIRACIÓN PRESIDENCIAL Y SU APOYO EL PRECANDIDATO PRESIDENCIAL ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

(MANIZALES 26 DE AGOSTO DE 2021)

Buenos días

Para las pasadas elecciones hace cuatro años por esta época el expresidente Álvaro Uribe me decía que muchos copartidarios que lo habían visitado en su residencia de Rionegro le manifestaban que yo sería un buen candidato a la Presidencia de la Republica.

Recuerdo haber compartido con algunos de los aquí presentes esa anécdota que me llena de orgullo. Algo estaré haciendo bien si las personas lo expresan pensé, y desde entonces me he ido preparando para esa posibilidad. Del dialogo permanente con la ciudadanía, con la academia, con expertos en diferentes áreas, a finales del año anterior pude tener el primer borrador del “Proyecto País, un estado de bienestar para el buen vivir”, enmarcado en tres valores fundamentales: ORDEN – RESPETO Y LIBERTAD.

Llegamos a la conclusión que el elemento central es la transparencia y de allí salió la frase ”Esto se arregla si nadie roba” y desarrollar la propuesta de creación del Bloque de Búsqueda contra el enriquecimiento ilícito que investigue al milímetro el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios y servidores públicos (que por supuesto empiecen conmigo) todo esto acompañado de diferentes elementos para lograr la ruptura de los esquemas culturales de naturalización social y política de la corrupción y así rescatar la Ética Publica como único camino para dejar de ser un país en vías de desarrollo y superar la pobreza. Proyecto País pretende desarrollar 22 dimensiones, otra de ellas el “Agro Corazón de Colombia” con modelos alternativos de asociatividad, fortalecimiento de redes para llevar conocimiento y tecnología al campo, agilización de la actualización catastral, grandes inversiones en placa huellas para vías terciarias, mejoramiento de vivienda y focalización del crédito de fomento y toda una estrategia para convertir las 250.000 hectáreas de coca, en áreas de preservación ambiental y cultivos alternativos.

A eso me dedique este año a profundizar en estas ideas, compartirlas con los colombianos y avanzar en esta carrera por conseguir la candidatura de mi partido a la Presidencia de la Republica. Hace poco más de una semana en el Foro de la Andi el Doctor Oscar Iván Zuluaga anuncio oficialmente su decisión de participar en esta contienda electoral interna de nuestro partido, escenario que me obliga a hacer las siguientes consideraciones, por el bien de nuestro partido, de nuestro departamento de Caldas y del país.

Hace siete años la infinita perversidad criminal, aun hoy impune de los señores Juan Manuel Santos para la época candidato presidente y Eduardo Montealegre para la época Fiscal General, con los dineros corruptos de Odebrecht y el montaje del Hacker le robaron a Oscar Iván, a nuestro partido y a las mayorías de colombianos la presidencia de la república; pero no contentos con ello enlodaron el buen nombre y la honra del propio Oscar Iván, de su hijo David y de Luis Alfonso Hoyos sometiéndolos con sus familias a un infame calvario de varios años. La batalla jurídica que libraron y que termino hace pocas semanas pudo demostrarle a Colombia lo que nosotros cercanos a ellos siempre supimos, que habían obrado con total transparencia y honorabilidad.

La justicia ha hablado para absolver a los inocentes, tiene que hablar para condenar a los culpables y Colombia entera tiene que hablar también, pero en las urnas para que uno de los caldenses más representativos, ex alcalde, ex senador, ex ministro, cofundador y primer director de nuestro partido, un ser humano extraordinario, estadista de condiciones excepcionales, empresario y gran amigo a quien he tenido el honor de acompañar en mis veinte años de actividad política el Doctor Oscar Iván Zuluaga Escobar, sea nuestro próximo presidente de la república.

Aplazo mis aspiraciones presidenciales para el 2.026; anuncio mi candidatura al senado de la Republica para el periodo 2.022-2.026 y desde hoy Oscar Iván me pongo a la orden como un soldado mas del multitudinario equipo de colombianos que cada día se sumara a esta causa. En tus manos entrego Proyecto País un estado de bienestar para el buen vivir, como aporte al ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL PARA UNA COLOMBIA DISTINTA QUE QUIERE VIVIR CON ORDEN, RESPETO Y LIBERTAD.

Carlos Felipe Mejía Mejía