A partir de este viernes los bares en Bogotá funcionarán hasta las 3 a.m.

–Por medio del decreto 318 de 2021, la administración Distrital oficializó el funcionamiento de los bares en la capital de la república entre las 10 a.m. y las 3 de la madrugada. «Este mismo horario será aplicable para el expendio de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en el marco de conciertos y eventos masivos de carácter cultural», precisa la norma.

El único condicionamiento que establece el Decreto es que todos los bares, gastrobares, lugares de baile y discotecas deberán inscribir previamente sus los protocolos de bioseguridad.

La alcaldesa Claudia López justificó la medida diciendo que “hoy tenemos la mejor situación de manejo la pandemia desde que esta empezó, gracias a un gran esfuerzo de cultura ciudadana, de cultura del cuidado y de la aplicación de aforos”.

Según la mandataria Distrital, con la normalización del horario de funcionamiento de la economía nocturna, se espera retornar en el mediano plazo a los niveles de más de 60.000 empleos que generaban estos sectores antes de la pandemia.

Vamos a reavivar el espíritu y la vida social de Bogotá, y lo logramos aportando más fuentes de empleo para nuestros jóvenes. Por ello los conciertos y eventos masivos de carácter cultural también podrán funcionar hasta las 3 a.m. ¡Pero siempre con cuidado! ? #BogotáImparable pic.twitter.com/l46zijxhUT — Claudia López ? (@ClaudiaLopez) August 26, 2021

En el Decreto que oficializa el horario de los bares y demás establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas establece que en consideración al mejoramiento en el comportamiento epidemiológico de la pandemia, producto del despliegue de estrategias implementadas en la ciudad, lo cual se ve reflejado en el descenso sostenido en la ocupación de camas de UCI CO VIDy NO CO VID. en Bogotá D.C., se considera procedente dar inicio a la reactivación de los eventos de cará cter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, discotecas y lugares de baile, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo 1 metro y se respete un aforo máximo de 50% de la capacidad de la infraestructura en donde se realiza el evento.

Además indica que en la situación epidemiológica actual 23 de agosto de 2021, se observa un comportamiento favorable dado que la positividad es de 8,7%, los otros indicadores como número de casos activos, y fallecimientos, que tienen efecto en los índices de transmisibilidad y la respuesta del sistema sanitario, se ha visto un comportamiento similar, a la fecha, se evidencia que el R(t) es de 0,59 (corte a 23 agosto, para todos los casos) con fecha última de contagio 06 agosto.

Subraya igualmente que respecto a la mortalidad, la ciudad desde el 1 enero de 2021 cuenta con 17.357 fallecimientos con causa básica de muerte COVID-19, las cuales han mantenido una tendencia a la disminución en la ocurrencia diaria desde la segunda quincena de julio. Sin embargo, subraya que se deben mantener las medidas de lavado de manos, distanciamiento fisico, adecuada ventilación y uso de tapabocas en todos los escenarios,

escenarios el consumo responsable del alcohol y el mantenimiento de las medidas de bioseguridad.

La siguiente es la parte decisoria del Decreto sobre el horario de los negocios de diversión nocturnos en la capital:

Artículo 1°.- Modificar el artículo 9 del Decreto Distrital 277 de 2021, el cual quedará así:

«ARTÍCULO 9- EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS E INSCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. Los establecimientos de comercio que expendan bebidas alcohólicas para su consumo en sitio, podrán desarrollar su actividad en el horario comprendido entre las diez de la mañana (10.00 a.m.) y las tres de la mañana (3. 00 a. m.) del día siguiente.

Este mismo horario será aplicable para el expendio de bebidas alcohólicas y/o embriagantes en el marco de conciertos y eventos masivos de carácter cultural.

Todos los establecimientos de comercio que desarrollen la actividad económica de bares, gasli’obares, lugares de baile y discotecas, deberán realizar la inscripción de los protocolos de bioseguridad en el link https://bogota.gov. co/reactivacioneconomica/#registros e implementar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución No. 777 de 2021 o en la norma que la modflque, adicione o derogue».

Artículo 2°.- El presente decreto rige a partir de su publicación, y modifica el artículo 9 del Decreto Distrital 277 de 2021, las demás disposiciones previstas en este Decreto que no fueron modificadas continuarán vigentes.