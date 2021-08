¿Cómo cuidar a mi animal de compañía después de un paseo?

Sales con tu animal de compañía y lo llevas al parque a que haga sus necesidades o se ejercite un poco. Allí se encuentra con otros perros con los que juega y revolotea, se restriega contra el pasto y olfatea cuanta cosa se le atraviese en el camino. Quizás comienza a llover y tienes que salir corriendo mientras que tu perro se moja y se embarra las patas. Llegas a casa, te lavas tus manos, te cambias de ropa y descansas. ¿Y tu animal de compañía?



Generalmente esta es la situación que vivimos a diario cuando sacamos a nuestros animales sin ser conscientes que ellos también necesitan estar limpios al regreso a casa, no solo por mantener una buena higiene, sino para estar en buenas condiciones de salud.

Portal Bogotá te comparte algunos cuidados que te ayudarán cuando regreses a casa con tu animal de compañía y se mantenga con una buena higiene.

Es recomendable ubicar una estación de limpieza a la entrada de la casa para facilitar la limpieza de tu animal. Foto: IDPYBA.

Cuidado y limpieza de las patas

A raíz de la pandemia del coronavirus, es necesario que al regresar a casa después de un paseo con tu animal de compañía, limpies sus patas, pues en la calle hay muchos residuos y basuras que pueden ser foco de contagio para ellos, según lo indica Andrea Millán, especialista en Educación del Instituto de Protección y Bienestar Animal (DPYBA).

Los animales domésticos no son transmisores del virus y, por lo tanto, no generan un riesgo para la salud humana. Lo que sí es cierto es que a ellos les da otros tipos de coronavirus diferentes que no son compatibles con nosotros, señala el Dr. Hugo Fernando Zurita, médico veterinario del IDPYBA.

“La limpieza debe hacerse con agua jabonosa, clorhexidina o pañitos húmedos sin alcohol especiales para animales; no es recomendable ninguna otra sustancia porque puede producir irritación y quemaduras”, indica la especialista Millán.

Por su parte, Angélica María Ramírez, médica veterinaria de la Universidad de La Salle, explica que esta limpieza también es recomendable en casos cuando las patas estén mojadas, demasiado sucias o embarradas, o si llegó a pisar alguna sustancia que pueda afectar su salud.

“El agua debe ser tibia en lo posible, y se debe frotar en medio de cada uno de los dedos y las almohadillas. Después, con una toalla limpia, se deben secar las paticas muy bien y podríamos aprovechar para revisar si hay posibles heridas, como raspones, quemaduras o cortes”, afirma la médica veterinaria.

Si la herida es grave debes llevar a tu animal de compañía al médico veterinario; en caso de que sea algo muy leve puedes aplicar antiséptico diluido especial para animales. ¡Ojo! Nunca uses medicamentos para humanos, pues terminarás agravando el problema.

También es recomendable que ubiques una estación de limpieza a la entrada de la casa para facilitar la limpieza de tu animal. Puedes tener un balde con pañitos húmedos, toallas o trapos limpios.

¿Son recomendables los botines o zapatos para perros?

Algunos cuidadores acostumbran a ponerle zapatos a sus animales de compañía, y aunque esto puede ayudar a que sus patas no se ensucien, es una práctica que no es recomendable, pues limita el movimiento de tu animal y reduce el sentido del tacto. La Dra. Ramírez señala que los animales sudan por las almohadillas y es importante que se mantengan libres, aunque no se descarta su uso si hay que caminar por ciertas superficies o sustancias.

Limpieza de hocico

A los animales les encanta olfatear y husmear todas las cosas que ven en los parques y calles. Por lo tanto, se recomienda que de vez en cuando limpies el hocico de tu animal con pañitos húmedos sin alcohol o con agua y jabón con mucho cuidado.

Recuerda que después de haberte encargado de la limpieza de tu animal te debes lavar muy bien las manos con agua y jabón.

Ahora dale comida y déjalo descansar

Es normal que después de un paseo los animales regresen a la casa con mucha sed y algunos quieran comer algo. Permítele que tome el agua necesaria para que se hidrate un poco y ponle algo de comida por si quiere comer. La Dra. Ramírez sugiere darle galletas o snacks como premio. Déjalo descansar pues después de una actividad física, los animales necesitan reposar y por lo general se tienden sobre el piso o sobre su cama y duermen un rato; dales su espacio mientras descansan.

Si sigues estas sencillas prácticas lograrás que tu animal de compañía esté en óptimas condiciones físicas y de higiene y tenga una vida feliz.