En Bogotá hay 25 puntos para la vacunación de mayores de 12 años contra COVID-19

En Bogotá, las personas mayores de 12 años en adelante podrán asistir a los siguientes puntos para recibir sus dosis de vacuna contra COVID-19, sin cita previa, de cualquier EPS o sin estar afiliado, según indicación de la Secretaría de Salud.

Las personas entre los 12 y 17 años deberán asistir a los puntos de vacunación con la compañía de padre, madre o representante legal, y firmar el consentimiento informado para acceder a la inmunización.

Ten en cuenta que, por el momento, hay baja disponibilidad de vacunas para aplicación de primeras dosis contra COVID-19 en Bogotá, por lo que la Secretaría de Salud se encuentra a la espera de entrega de nuevas dosis por parte del Gobierno Nacional.

A su vez, no hay dosis de vacunas de la farmacéutica Moderna para aplicación de segundas dosis y quedan pocas reservas de biológicos Sinovac para aplicación de segundas dosis.

Estos son los puntos de vacunación

Son diferentes centros comerciales y coliseos de Bogotá habilitados para la vacunación y en los que puede variar el horario de atención, según la disponibilidad de vacunas, como se observa en la siguiente imagen:

Puntos de vacunación mayores de 12 años

De 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Plaza de los Artesanos.

Movistar Arena

Compensar carrera 68.

Corferias.

Cafam Floresta.

Centro comercial Plaza Imperial.

Centro comercial Paseo Villa del Río.

Centro comercial Plaza de las Américas.

Centro comercial Mall Plaza.

Centro comercial Bulevar Niza.

Centro comercial Dorado Plaza.

Centro comercial Galerías.

Centro comercial SantaFé.

Centro comercial El Edén.

Biblioteca El Tintal.

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Coliseo El Tunal.

Coliseo Cayetano Cañizares.

Coliseo Palestina.

Coliseo Tibabuyes.

Coliseo Villa de los Alpes.

De 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Coliseo Molinos II.

Vista Hermosa.

De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro Mayor centro comercial.

Carpa Gran Estación.

Hemeroteca de la Universidad Nacional.