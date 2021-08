María Camila Osorio debuta con triunfo y pasa a la segunda ronda del Abierto de EEUU

La joven tenista colombiana María Camila Osorio tuvo este lunes un debut triunfal en el Abierto de Estados Unidos al barrer con su tenis en dos sets corridos, 6-2 y 6-2, a la serbia Ivana Jorovic.

Osorio, dominante en todas las facetas del juego, apenas necesitó una hora y nueve minutos para conseguir la victoria que la pone en la segunda ronda del último torneo de Grand Slam, en el que hacia su debut como profesional.

La tenista nacida en Cucuta, en el este de Colombia, de 19 años, número 80 en la clasificación mundial, aunque salía favorita ante Jorovic, ocupa el número 308 en la clasificación de la WTA, tuvo que demostrarlo en la pista y lo hizo a lo grande.

Con 16 golpes ganadores por 17 errores no forzados, comparados a los 15 y 25, respectivamente, de su rival, Osorio sumo 61 puntos, incluidos los dos que logró en las tres subidas que hizo a la red.

Sus golpes desde el fondo de la pista fueron demoledores para Jorovic, que intento un tenis más agresivo, pero vio como solo pudo lograr cuatro puntos de 10 subidas a la red.

Osorio también aseguró su saque para cederlo apenas una vez de las cinco oportunidades que le presentó a su rival, que lo perdió 5 de las seis que permitió.

La rival de la joven tenista «cafetera» saldrá de la ganadora del partido que protagonicen la francesa Alizé Cornet, que viene de perder en la final de Chicago y la tunecina Ons Jabeur, vigésima cabeza de serie.

«Ha sido algo muy especial volver a la pista de Flushing Meadows y hacerlo con público en mi primer partido como profesional», declaró Osorio, que ya fue campeona del US Open Junior en 2019. «Aquello fue algo único, pero hoy también me he sentido muy bien y feliz».

La conquista del título junior permitió a Osorio llegar al profesionalismo por la puerta grande, pero consciente que todavía le queda mucho camino que recorrer para poder desarrollar todo el potencial que posee como tenista.

«Hemos tenido grandes progresos en mi juego, lo demostré hoy con la tranquilidad que mostré siempre, y la confianza que me permitió ganar fácil», comentó Osorio en rueda de prensa. «Se trata de ir a más con mi tenis en cada partido y eso espero que suceda en el próximo que vaya a disputar».

Osorio reiteró que no se pone ninguna presión extra con su juego sino que quiere ir quemando etapas con normalidad y el triunfo conseguido ante Jorovic era algo muy positivo.

«Ningún partido es fácil, pero fui a más con mi tenis y poco a poco establecí el ritmo de juego que deseaba desde el fondo de la pista al tener ahora un tenis más organizado», explicó Osorio. «El apoyo del público fue también algo especial, que lo agradezco y viví de manera intensa».

Los otros colombianos que participan en el Abierto de Estados Unidos son los vallecaucanos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quintos cabezas de serie en el torneo de dobles.

Ambos se estrenarán este miércoles primero de septiembre a las 10:00 de la mañana ante los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walkow. EFE