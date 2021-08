MATRIMONIO CONSENSUAL Y PREVENIR EMBARAZO

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (354)

Para todos Uds. mis votos por su salud y bienestar en familia. Bendiciones, paz y amor.

MATRIMONIO CONSENSUAL

El tema surge a raíz de una sentencia de la H. Corte Suprema que no casó una sentencia del Tribunal de Bogotá, por medio de la cual se confirmó una sentencia del juzgado 4 de familia, que declaró que entre un joven de 14 años y una mujer de 18 años se conformó, desde el inicio de la convivencia, unión marital de hecho con efectos patrimoniales, unión que terminó por fallecimiento de la señora.

Los medios de comunicación y las personas en general han comentado que la Corte autorizó la UMH de hecho y otros con exceso de desconocimiento de las leyes de familia, dicen que la Corte autorizó la unión libre entre personas que hayan cumplido 14 años y esto les parece un grave desacierto.

Sobre la sentencia de la Corte me permito hacer los siguientes comentarios:

Los jueces dijeron que el consentimiento de los padres no era exigible como no lo es para el matrimonio solemne. La falta de ese consentimiento no anula el matrimonio afirmación que tiene pleno fundamento legal.

Sobre la sentencia de la Corte me permito hacer las siguientes glosas:

Dice la Corte que para unirse en matrimonio o en UMH, que son actos jurídicos, los mayores de 14 años se consideran capaces

Que la falta de autorización de los padres no es causa de nulidad y solo puede generar efectos patrimoniales como el desheredamiento. Dice que no aplica el desheredamiento para el caso de la UMH.

Yo creo que la ley también aplica para el matrimonio consensual, mal llamado unión marital de hecho, unión matrimonial de hecho y con más error unión libre. NO es unión de hecho porque existe leyes y jurisprudencia en abundancia que regula este matrimonio y mal llamarlo unión libre, porque lo que está unido no está libre.

No puede haber duda y así lo debemos entender todos, que el matrimonio solemne y el matrimonio consensual, mal llamado familia extramatrimonial, unión marital de hecho, son similares o mejor son equivalentes y las diferencias están en la prueba del inicio y las formas de disolución entre vivos. En lo demás son idénticos.

LA CORTE dice que la voluntad de conformar la unión marital surge de facto y el consentimiento de sus protagonistas aparece implícito.

Considero que en esta afirmación, la H. Corte incurre en un error. Si la unión marital, el matrimonio consensual es un acto jurídico o un negocio jurídico y por lo tanto exige voluntad, consentimiento, acuerdo, consenso, no puede concluir que ese acto jurídico sea de facto, sea un hecho jurídico, justo porque los hechos jurídicos, no exigen voluntad, consentimiento, como por ejemplo la lluvia o la muerte.

Por ultimo debo afirmar que hace falta la clase de educación para la vida en familia para ilustrarnos sobre los deberes y derechos de la vida en pareja y que sea política de Estado que HAY CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES lo que tendrá como efecto que se minimice el aborto cuyas cifras causan preocupación nacional. Repito CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.

PREVENIR EL EMBARAZO, OBLIGACION INAPLAZABLE

He dicho varias veces y lo repito, que autorizar el aborto sin prevenir el embarazo es grave daño para la sociedad y en especial para los adolescentes. En Colombia la cultura se ha sexualizado. Todo gira alrededor del sexo y es muy difícil que los adolescentes y aun los mayores no sucumban ante la tentación. Para los mayores de 50 años el mundo adolescente no fue tan agresivo sexualmente. Cuando la Corte despenalizó el aborto en los 3 casos, en verdad son 9, biológica y socialmente justificados, se empezó a promover la falsa idea de que el aborto no era delito y que las personas, desde niños tienen derecho al ejercicio de sus derechos sexuales. Pero no hay políticas de Estado, ni voces que formen conciencia clara sobre la necesidad de prevenir, de evitar el embarazo y ante esa falta de prevención se tiene sexo con las consecuencias, casi siempre fatales, de un embarazo que debe soportar sobre todo la mujer, porque al hombre, al muchacho lo excusan y separan de las responsabilidades de la gestación.

Es tema muy sensible el decidir si el embarazo responsable se previene con la despenalización del aborto o con penas mayores para quienes aborten y ayuden a abortar. Lo cierto es que Colombia es un país legal de doble moral. El Estado emborracha, los alcaldes lo hacen con el patrocinio de las licoreras departamentales y al salir los borrachos de los espacios de consumo de licor los esperan los policías para multarlos. Sanciones perversas. Lo mismo puede decirse en casos relacionados con el aborto. La sociedad, el entorno, el Estado, los medios radiales y televisión, promueven la sexualidad sin prevenir el embarazo y cuando la mujer queda embarazada y tiene que abortar la castigan. Es una forma de revictimizar.

Es urgente que el Congreso se ocupe del estudio de las políticas de sexualidad, de embarazo, de aborto para que no tengamos más noticias desgarradoras como la que comento, que cultivemos la conyugetura responsable, la progenitura responsable y tengamos familias responsables como lo quiere la Constitución. No olvidemos que COLOMBIA es lo que son sus familias y sus maestros, sus escuelas que son como sus segundos hogares.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener vida digna y sana convivencia.

Bogotá, del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2021

