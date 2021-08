Minsalud alerta: Las lluvias pueden intensificar las enfermedades respiratorias

–El Ministerio de Salud disparó las alertas frente a un segundo pico epidemiológico anual de infecciones respiratorias en el país debido a la temporada de lluvias que ha venido arreciando en el territorio nacional, de acuerdo con las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

La cartera de Salud advierte que la proyección del IDEAM refleja un incremento de lluvias de alrededor del 20 % en la mayoría de las regiones del país y en el segundo pico epidemiológico anual de infecciones respiratorias agudas (IRA), se incluyen la enfermedad similar a influenza, el resfriado común, la faringitis y otras más severas como la neumonía, que son causadas en su mayoría por virus respiratorios que circulan en el territorio nacional.

Señala que primero, es importante que en todos los territorios se intensifiquen las estrategias programáticas para IRA/EDA y Covid-19 que se han venido desarrollando bajo el liderazgo del Ministerio, esto incluye acciones sectoriales, comunitarias e intersectoriales que han sido favorecedoras para la disminución de mortalidad en menores de 5 años.

Asimismo, puntualiza, se deben mantener las acciones generales de prevención que funcionan tanto para Covid-19 como para las otras infecciones respiratorias (el correcto uso del tapabocas, permanente lavado de manos, mantener el distanciamiento físico de al menos un metro entre personas, completar la vacunación en niños y adultos evitar aglomeraciones).

También recomienda intentar diferenciar cada uno de estos eventos para no entrar en pánico y dar el respectivo cuidado. Uno de los aspectos más importantes es auto aislarse en caso de presentar síntomas respiratorios.

Claudia Milena Cuéllar Segura, subdirectora de Enfermedades Transmisibles, explicó que «entre septiembre y noviembre anualmente Colombia vive el segundo pico de IRA, por lo que se hace el llamado a mantener los cuidados especialmente en niños menores de 5 años y a tratar de diferenciar estos eventos, ya que pueden tener similitudes», especialmente teniendo en cuenta que se acentuarán las lluvias durante septiembre, octubre y noviembre, según lo indicó el IDEAM la semana pasada.

En este sentido indicó que hay que tener en cuenta que el covid-19 se caracteriza por síntomas como la pérdida del gusto y el olfato, tos seca, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, del cuerpo, abdominal y algunas veces vómito y diarrea.

«Pero lo más importante es estar atentos si persisten los síntomas porque las personas rápidamente pueden entrar en cuadros diarreicos o en una fatiga más allá de lo habitual en donde las personas se sienten muy decaídas», dijo, añadiendo que el covid-19 se puede presentar de manera leve, moderado o severo.

Frente a la influenza y otros virus que causan infecciones respiratorias agudas como la gripa o el resfriado común, lo que se puede tener en cuenta es que los síntomas leves pueden ser manejados correctamente en casa: con buena hidratación y consumo de bebidas calientes y dulces ricas en vitamina C, controlando la fiebre con paños de agua tibia, manteniendo el reposo y estando atentos a los signos de alarma. Los síntomas, por su parte, se asocian más con la congestión nasal, ojos llorosos, garganta irritada, escalofríos, estornudos y secreciones por la nariz.

En todo caso lo más importante es autoaislarse, no solo la persona sino todo el núcleo familiar, no automedicarse y si presenta dificultad para respirar, decaimiento abrupto, dolor en el pecho o la fiebre no se resuelve en 3 días debe consultar de inmediato los servicios de salud a través de la EPS. «Un aspecto para sospechar si es covid-19, es si se tuvo contacto con una persona sospechosa o con diagnóstico de esta enfermedad», precisó.

De esta manera, Cuéllar recalcó que en el marco del avance del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 y la reactivación económica, social y cultural actual amparada en la Resolución 777 de 2021, «debemos seguir con las medidas de bioseguridad porque estamos en pandemia y estamos hasta ahora viendo una reducción lenta del tercer pico», puntualizó.