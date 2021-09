A finales del 2021 entrará en operación proyecto vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad

Bajo su línea de acción de ‘concluir, concluir, concluir’ las obras de infraestructura, el Gobierno nacional ha impulsado la terminación de las 4G a lo largo del país y, a la fecha, ya cuenta con dos corredores viales completamente finalizados.

Dentro de los proyectos que espera entregar este año está Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, una autopista de 146 km de longitud que, desde agosto de 2018, ha generado cerca de 4.000 empleos.

Este corredor vial cuenta con inversiones en obra por $1,64 billones y estima cerca de $1,60 billones más para su etapa de operación y mantenimiento.

Así lo confirmó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien destacó el avance de este proyecto.

“La Costa Caribe y en especial los departamentos de Atlántico y Bolívar han sido una prioridad para nosotros por la ubicación estratégica que representan. Al mejorar su conectividad y acercar las demás regiones de Colombia a la zona portuaria del Atlántico, construimos un país más competitivo”, manifiesta la ministra.

La Ministra Orozco también resaltó la generación de empleo que dejan las obras de infraestructura concesionadas por la ANI.

“Si miramos hacia atrás, al inicio de nuestro Gobierno, podemos hacer un balance de las oportunidades de empleo y esperanza que hemos llevado a las regiones en estos tiempos de pandemia. En el caso del proyecto Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad, hemos generado cerca de 4.000 empleos en los últimos tres años”, aseguró.

Testimonios de empleados

Víctor Ustaris, uno de los residentes de obra del proyecto y que ha estado desde el inicio del proyecto, ha tenido a su cargo cerca de 150 personas y reconoció la importancia de las obras en la generación de empleo para la región.

“Me llena de orgullo, de tranquilidad y de satisfacción pertenecer a este proyecto de cuarta generación de autopistas, en el que el aprendizaje diario nos motiva y, en mi caso, que tengo personas a cargo, poder transmitirles esa experiencia para que ellos también conozcan de estos procesos es mi orgullo”, dijo.

Como parte de los servicios que ofrecen los corredores viales concesionados por la ANI está el de los inspectores viales capacitados en temas mecánicos, quienes también están atentos a prestar un servicio a los usuarios de la vía.

Uno de ellos, Johan Ochoa, expresó que “nosotros recorremos diariamente el corredor para atender cualquier novedad que se presente. Desde 2015 hago parte del proyecto, inicié como vigilante de las oficinas administrativas, luego como conductor, y desde el año 2019 hago parte del equipo de operación y mantenimiento como inspector vial. No solo cuento con un empleo que me permite llevar el sustento a mi familia, también he tenido la oportunidad de capacitarme y crecer”.

Por su parte, el vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, Diego Morales, resaltó que con la construcción de la Circunvalar de la Prosperidad, se benefician también las poblaciones de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Barranquilla.

Así las cosas, a finales de año se consolidará la entrega total de este proyecto, permitiendo la disminución de tiempos de desplazamiento. Los usuarios disfrutarán de un menor tiempo de desplazamiento gracias a la conexión que genera el Viaducto Gran Manglar, y en el sentido Barranquilla-Cartagena, gracias a la construcción de la doble calzada.

Igualmente, se prevé una reducción de los costos operativos asociados al transporte público, lo que permite fortalecer el turismo y el desarrollo económico de la región Caribe.

(Con información de la Agencia Nacional de Infraestructura)