El cosmonauta ruso Fiodor Yurchijin visitó el colegio Rodrigo Lara Bonilla

La astronomía ha estado presente en el colegio Rodrigo Lara Bonilla desde hace más de 25 años, lo que ha convertido a la institución en ejemplo y centro de conocimiento de la ciudad. El profesor Maximiliano Alzate ha trabajado arduamente por acercar a las niñas y los niños al cosmos, por permitirles soñar y ver en la astronomía un estilo de vida viable y alcanzable.

La pandemia puso todo en pausa

Hoy, después de meses de aislamiento, incertidumbre y clases remotas por la pandemia, las preguntas, el entrenamiento, la observación y las visitas de grandes figuras de la astronomía mundial, están de regreso a esta institución de Ciudad Bolívar.

Pasó 673 días en el espacio, ha realizado 3 caminatas espaciales y ha sido parte de 3 misiones. Su llegada emocionó al auditorio del colegio Rodrigo Lara Bonilla, en donde, cumpliendo las normas de bioseguridad, niñas, niños y jóvenes hicieron entrada de honor a la visita que esperaban hace días.

A continuación un video de Youtube del cosmonauta ruso que visitó un colegio en Ciudad Bolívar.

Para las niñas, niños y jóvenes del Lara Bonilla, tener frente a frente al cosmonauta resolviendo cada una de las dudas de los estudiantes fue mágico. Sus inquietudes fueron planteadas y resueltas, también gracias al trabajo de la traductora que lo acompañaba y permitía que el ruso dejara de ser un impedimento para tener una conversación entre pequeños soñadores y el reconocido cosmonauta.

Y si bien la visita fue agradable, Fiodor Yurchijin fue enfático en el buen impacto de colegio y sus instalaciones, a pesar de las varias advertencias que le habían hecho antes de visitar el colegio. “Me advirtieron que se trataba de una localidad muy vulnerable de un barrio muy peligroso de Bogotá, pero al entrar en el colegio, después de conocer sus instalaciones, me di cuenta de que es muy bueno, que en realidad no es para creer lo que me dijeron. Lo que más me impactó positivamente fue el trato cordial entre profesores y alumnos”.

Fanny, la astrónoma y poeta apasionada

Fanny Puentes… una mujer de baja estatura, pero con la más alta energía. Fue ella quien, vestida de astronauta, recibió y organizó a los interesados estudiantes que ansiosos y expectantes, esperaban el aterrizaje del cosmonauta Fiodor en su colegio.

Es docente maestra normalista y absolutamente apasionada por el espacio. “Nací loca”, dice. Es una excelente lectora y, a través de la astronomía, ha logrado procesos lectores con sus estudiantes. “No necesito obligarlos a leer. Por ejemplo, les digo: chicos, vamos a buscar algo sobre los agujeros negros. Entonces se trabaja sobre eso. Averiguamos, dibujamos… jugamos con las estrellas, el universo y los colores”.

Fue así como la profe Fanny decidió incorporar y enseñar los conceptos básicos de astronomía a través de diferentes métodos como la poesía, el arte, la danza y el teatro. Todo esto lo ha aprendido gracias a su pasión por el universo y al Planetario de Bogotá.

Esta ha sido la institución aliada para el colegio Rodrigo Lara Bonilla hace 25 años. “Ellos nos conquistaron a Maximiliano y a mí. Nos empezamos a llenar de cosas y formamos parte del grupo de semilleros”, cuenta.

Las niñas y los niños del colegio tienen la posibilidad de aprender conceptos de astronomía desde pequeños. Una vez llegan a bachillerato, entran al club del profe Maximiliano, quien también lidera el proyecto de la niña y la mujer en la ciencia, que busca que estas se empoderen y entiendan desde pequeñas, que todas tienen posibilidad de llegar al espacio, no solo los hombres.

La mujer en la ciencia

El profesor Maximiliano trabaja en el proyecto de la mujer y la niña en la ciencia, fundamental y destacable en la institución, que tiene como objetivo principal brindar a las niñas una identidad y empoderarlas con el fin de que entiendan que las ciencias y la astronomía, también es cuento de niñas, y que, sin importar el género, todos podemos alcanzar las estrellas.

Y la profe Fanny es fiel muestra de que los sueños se hacen realidad. Por esto, se siente orgullosa de ser la “astrónoma de la mañana”. “Yo soy la profe astrónoma y me encanta que los niños me paren y me pregunten: “¿Por qué la luna está a esta hora?” “Oiga profe, el sol tiene una cosa toda rara”. Nosotros tenemos una camiseta que dice: ‘Pregunta y te respondemos’. Entonces, aunque no tengo todos los conocimientos de física, la ida al Planetario ha sido interesante y me ha permitido aprender mucho”.

Premio ‘Divulgación a la astronomía’

La profe le pone mucho amor y pasión a la astronomía. De hecho, en el año 2014, el Planetario junto a Idartes y la Alcaldía Mayor de Bogotá, crearon el premio ‘Divulgación a la astronomía’, el cual le fue otorgado. “Me pareció muy interesante que tuvieron en cuenta a la mujer. Obvio había muchos señores muy valiosos, pero me pareció muy interesante que fuera una mujer y una maestra a la que escogieran para ese gran premio. Eso me pareció muy exclusivo para posesionarnos de una vez como que las mujeres debemos estar en todos los lugares”.

La visita del cosmonauta dejó cascos firmados, fotos para el recuerdo, pero, sobre todo, inspiración en los pequeños que sueñan con, algún día, viajar a las estrellas.