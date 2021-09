A pesar de amenazas, Carlos Caicedo anunció que regresará a Colombia

El gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, quien aseguró haber salido de Colombia por un riesgo inminente contra su vida, reveló que regresará.

«Yo solo tengo permiso [como funcionario público, de estar fuera de Colombia] hasta el 6 de septiembre. No puedo permanecer más allá de esa fecha», dijo Caicedo en entrevista con el portal de noticias Sputnik Mundo, tras argumentar que su vida estaba en riesgo por un posible atentado de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo.

Hace un par de semanas, y una vez se conoció el motivo de su viaje, representantes del Gobierno de Iván Duque aseguraron en diversos medios de comunicación que Caicedo había salido por «vacaciones», y que su esquema de seguridad era uno de los más «robustos».

«Si no salgo de Colombia utilizando esos días pendientes de vacaciones hubiera tenido que esperar autorización del permiso [para salir del país] y no se sabe si se hubiera ejecutado el plan [para matarlo], porque me decían que era inminente», contestó Caicedo a esas afirmaciones.

En cuanto a su sistema de seguridad, dijo: «A la Unidad Nacional de Protección [encargada de proporcionar seguridad a funcionarios y líderes sociales amenazados] tenemos que pagarle por dos funcionarios, y la Policía tiene una unidad básica a nuestro servicio».

Sin embargo, «nos alertaron de este plan inminente, y que se realizaría con un destacamento paramilitar grande, para el cual este esquema de protección es totalmente vulnerable e ineficiente», agregó el funcionario y exrector de la Universidad del Magdalena.

Por su parte, en un comunicado publicado en redes sociales y atribuido a ese grupo armado, las AGC negaron las amenazas.

«Queremos hacer un llamado a la opinión pública para que no crea en estas mentiras que dicen políticos en evidencia por su pésima gestión», decía el texto fechado el 27 de agosto pasado.