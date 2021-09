Papa Francisco desmiente que hubiese pensado en renunciar tras su operación

–«Ni me pasó por la cabeza», declaró el Papa Francisco al desmentir que hubiese pensado renunciar al trono de San Pedro., tras ser operado del colon hace dos meses.

«Yo no sé de dónde sacaron la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia», precisó el pontífice en una entrevista difundida este miércoles por la radio española Cope.

«A mí ni me pasó por la cabeza», indicó el papa. «Siempre que un papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave», expresó entre risas, a la vez que precisó que se mantiene alejado de los rumores.

Advirtió que solo lee un diario en la mañana, «el diario de Roma» y agregó: «Lo leo porque me gusta el modo de titular que tiene, lo leo rápido y punto, no entro en el juego. Televisión no veo. Y recibo, sí, el informe más o menos de las noticias del día, pero de eso me enteré mucho después, algunos días después, que había una cosa de que yo renunciaba», puntualizó.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba, el papa respondió sonriente que «todavía vivo» y rindió un homenaje particular a un enfermero italiano «de mucha experiencia» que le «salvó la vida» al recomendarle que se sometiera a una cirugía.

El papa argentino, de 84 años, fue operado el 4 de julio para extirparle una parte del colon en una intervención programada y realizada con anestesia general.

Francisco sufre también de una ciática crónica que le hace cojear y le causa fuertes dolores, por lo que en varias ocasiones ha tenido que renunciar a celebrar ceremonias oficiales.

Otro tema que abordó en la entrevista fue el de la salida de EE.UU de Afganistán, tras 20 años de guerra.

A juicio del Santo Padre, el hecho de que Occidente ponga fin a veinte años de ocupación del territorio es “lícito”, aunque “el eco que tiene en mí es otra cosa”. Respecto al concepto “dejar a su suerte” a la población afgana, el Papa dijo que el quid de la cuestión es “el modo de cómo renunciar, el modo en cómo se negocia una salida.

«Por lo que se ve, aquí no se tuvieron en cuenta –parece, no quiero juzgar–, todas las eventualidades. No sé si habrá una revisión o no, pero ciertamente hubo mucho engaño de parte quizás de las nuevas autoridades. Digo engaño o mucha ingenuidad, no entiendo. Pero yo aquí vería el modo”, explicó.

También hizo alusión a los 9 años de pontificado:

“Creo que quedan varias cosas por hacer todavía, pero no hay nada inventado por mí. Yo estoy obedeciendo a lo que se marcó en aquel momento. Quizás algunos no se daban cuenta de lo que estaban diciendo o pensaban que no era tan grave, pero algunos temas provocan escozor, es verdad. Pero no hay una originalidad mía en el plan. Y mi proyecto de trabajo, ‘Evangelii Gaudium’, es una cosa en la que traté de resumir lo que los cardenales dijimos en ese momento”, señaló.

«Algunos me dicen: ‘¿Cuándo saldrá la constitución apostólica de la reforma de la Iglesia, para ver la novedad?’ No. No va a haber nada nuevo. Si hay nuevo, son pequeñas cositas de ajuste”, precisó.

De otro lado, habló sobre la lacra de la pederastia. “La Comisión de Defensa de Menores, que fue invención del cardenal O’Malley, hoy día está funcionando. […] Creo que las cosas se están haciendo bien. De hecho, se ha progresado y cada vez se progresa más”.

Y añadió: “Ahora, es un problema mundial y grave. Yo me pregunto a veces cómo ciertos gobiernos permiten la producción de pedopornografía. Que no digan que no se sabe. Hoy en día con los servicios de inteligencia se sabe todo. Un gobierno sabe quién en su país produce pedopornografía. Para mí esta es de las cosas más monstruosas que he visto”.

La eutanasia fue el otro tema que avocó el Pontífice y maniestó que su regularización se produce en el marco de la cultura del descarte en la que están instaladas las sociedades más avanzadas: “Lo que no sirve se descarta. Los viejos son material descartable: molestan. […] Los enfermos más terminales, también; los chicos no queridos, también, y se los manda al remitente antes de que nazcan”, lamenta el Papa.

Una cultura del descarte, señaló Francisco, que influye mucho en el ‘invierno demográfico’ que vive Occidente, y que es particularmente agudo en países como Italia, -donde recuerda que la media es de 47 años- o España: “La pirámide se ha invertido. Es el ‘invierno demográfico’ en el nacimiento, en el que haya más casos de aborto. La cultura demográfica está en pérdida porque se mira el provecho. Se mira al de adelante… ¡y a veces usando la compasión! La Iglesia lo que pide es ayudar a morir con dignidad. Eso siempre lo ha hecho”, comentó.

Respecto al aborto, el Sumo Pontífice expresó que en “cualquier manual de embriología de los que le dan a un estudiante de Medicina en la Facultad dice que, a la tercera semana de la concepción, a veces antes de que la madre se dé cuenta [de que está embarazada], ya están perfilados todos los órganos en el embrión, incluso el ADN.

«Es una vida. Una vida humana. Algunos dicen que no es persona. ¡Es una vida humana! Entonces, delante de una vida humana yo me hago dos preguntas: ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema?, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta: ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Y con estas dos preguntas que se resuelvan los casos de eliminación de gente –por un lado o por el otro– porque son un peso para la sociedad”.

De otra parte, preguntado sobre las políticas migratorias y las voces que demandan el cierre de fronteras, el Papa reclamó a los gobernantes que den cuatro pasos: acoger, proteger, promover e integrar. “Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra son un peligro, porque se sienten extraños. […] Yo tengo que lograr que el migrante se integre y para esto este paso de, no solo acogerlos, sino protegerlos y promoverlos, educarlos, etcétera”.

Asimismo, instó a los diferentes estados a ser honestos consigo mismos y analizar cuántos inmigrantes pueden aceptar para, en base a ello, emprender el diálogo entre las naciones.

“Hoy día, el problema migratorio no lo resuelve un país solo y es importante dialogar. Estoy pensando en un país que a los pocos días de llegar un migrante ya recibía un sueldo para ir a la escuela a aprender la lengua, y después se le conseguía trabajo y se le iba integrando. Esto fue durante la época de la integración de la inmigración por las dictaduras militares de Sudamérica: Argentina, Chile, Uruguay. Estoy hablando de Suecia. Suecia fue un ejemplo en estos cuatro pasos de acoger, proteger, promover e integrar”.

Francisco trató el tema de la unidad de Europa y advirtió que “en este momento es un desafío”, ya que a su juicio “o Europa continúa perfeccionando y mejorando en la Unión Europea, o se desintegra».

Señaló que la UE es una visión de hombres grandes —Schumann, Adenauer…— que la vieron. Yo creo que dije seis discursos sobre la unidad de Europa. Dos en Estrasburgo, uno cuando me dieron el Premio Carlo Magno y ahí el discurso que dijo el alcalde de Aquisgrán yo lo recomiendo porque es una maravilla de criticidad sobre el problema de la UE. Pero no podemos renunciar”.

El Papa Francisco concluyo la entrevista haciendo referencia a su lado más personal y entre otras cosas dijo que como pastor de la Iglesia querría ser recordado como “un pecador que trata de hacer el bien” y no como el ‘Papa Pop’ o el ‘Papa Superman’ como algunos le califican y con la que no se siente cómodo.

Además reveló uno de sus grandes deseos:

«Me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero me tengo que privar, porque no podría caminar diez metros”.(Con versión de COPE y DW).