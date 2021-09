SuperCADE Américas retoma su servicio para trámites ambientales en Bogotá

La Secretaría de Ambiente anunció que el punto de atención SuperCADE Américas retoma su servicio en el horario habitual, de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:30 p. m y sábados de 8:00 a. m a 12:00 m.



Quienes residan en los barrios aledaños al punto de atención, ubicado en la carrera 86 # 43-55, pueden realizar cualquier trámite o servicio ambiental. Con esta apertura, ya son 10 los puntos presenciales donde los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer sus solicitudes ambientes en diferentes localidades de Bogotá.

Puntos presenciales donde la Secretaría de Ambiente atiende de manera presencial:

Oficina principal (Avenida Caracas # 54 – 38)

SuperCADE Calle 13 (Avenida Calle 13 No. 37 – 35)

SuperCADE Suba (Av. calle 145 No. 103B – 90)

SuperCADE de Engativá (transversal 113B No. 66 – 54)

SuperCADE Manitas (carrera 18 l # 70G Sur)

SuperCADE Bosa (calle 57R sur # 72D -12)

SuperCADE CAD (carrera 30 # 25 – 90)

SuperCADE Las Américas (Av. carrera 86 No. 43 – 55 sur)

CADE Toberín (carrera 21 No. 169 – 62)

CADE Fontibón (diagonal 16 No. 104 – 51 Centro Comercial Viva).

Los horarios de atención de estos puntos son:

Oficina principal: de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en jornada continua.

SuperCADE: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía.

CADE: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

La entidad también cuenta con canales de atención telefónicos y virtuales, donde se ofrece sus servicios desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

CONTENIDOS RELACIONADOS

Ambiente

10•Ago•2021

¡Ojo! Hay nuevo horario para realizar trámites ambientales en Bogotá

Si tienes dudas, inquietudes o necesitas adelantar algún trámite puedes comunicarte con las líneas móviles:

60 (1) 318 7167852

318 6298934

318 7347330

318 3119279

318 8067103

318 8278703

318 4665621

318 5479224

O al número fijo 3778899.

Estos son los 52 trámites y servicios de la Secretaría de Ambiente:

1. Registro de grandes generadores de residuos de construcción y demolición – RCD en Bogotá.

2. Registro de transportadores de Residuos de Construcción y Demolición – RCD en Bogotá.

3. Registro de acopiadores y gestores de llantas en Bogotá.

4. Registro de generadores, transportadores y gestores de aceite vegetal usado en el Distrito.

5. Inscripción como acopiador primario de aceites usados en el Distrito.

6. Registro de movilización de aceites usados.

7. Registro de la publicidad exterior visual en el Distrito.

8. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica.

9. Autorización para Expo o Impo de especímenes de Fauna Silvestre (Cites y No Cites).

10. Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la Flora Silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural.

11. Verificación para exportar o importar especímenes de flora silvestre amparados con permisos Cites y No Cites.

12. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones.

13. Evaluación de Permisos de aprovechamiento de fauna silvestre.

14. Permiso ambiental para zoológicos.

15. Licencia ambiental.

16. Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas.

17. Aprobación de planes de contingencia para los casos de evaluación y seguimiento ambienta para sistemas de control de fuentes fijas.

18. Autorregulación ambiental para fuentes móviles.

19. Denuncias de buses chimenea en el Distrito.

20. Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.

21. Solicitud prórroga de concesión aguas subterráneas vigente.

22. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.

23. Concesión de aguas subterráneas.

24. Solicitud modificación de concesión de aguas subterráneas.

25. Permiso de vertimientos.

26. Evaluación ambiental de solicitudes de registro de vertimientos.

27. Inscripción al Ecodirectorio empresarial en el Distrito.

28. Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos.

29. Autorización ambiental para el incentivo de exención del IVA por acreditación en inversión ambiental.

30. Inscripción en el Registro Único Ambiental RÚA, para el sector manufacturero en el Distrito.

31. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos.

32. Registro del libro de operaciones forestales.

33. Registro de plantaciones forestales protectoras.

34. Salvoconducto Único Nacional en línea SUNL – Flora y arbolado urbano.

35. Permiso o autorización para aprovechamiento Forestal de árboles aislados.

36. Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos.

37. Clasificación de impacto ambiental para trámites de licencia de construcción en el Distrito.

38. Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental.

39. Registro de Información sobre la conformación o actualización departamento de gestión ambiental.

40. Certificado de conservación ambiental.

41. Evaluación de estudios de emisiones atmosféricas con miras a verificar el cumplimiento de las normas de emisiones.

42. Acreditación o certificación de las inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente para obtener descuento en el impuesto sobre la renta.

43. Clasificación de impacto ambiental para efectos de pago del impuesto predial en el Distrito.

44. Concepto de favorabilidad para realización de eventos.

45. Certificación ambiental para la habilitación de los Centros de Diagnóstico Automotor – CDA.

46. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas.

47. Recepción y trámite de peticiones ciudadanas «Bogotá te escucha».

48. Aprobación de planes de contingencia para los casos de evaluación y seguimiento ambienta para sistemas de control de fuentes fijas.

49. Evaluación de estudios de emisiones atmosféricas con miras a verificar el cumplimiento de las normas de emisiones.

50. Evaluación estudios de ruido.

51. Concepto ambiental para alanes de implantación en el Distrito.

52. Gestión Ambiental Empresarial.