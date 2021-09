Vuelta a España: Supermán Lopez voló entre la niebla y ganó la etapa reina

–Como un verdaddero monstruo del ciclismo se mostró este jueves el colombiano Miguel Ángel «Superman» López al coronar en solitario, en medio de una espesa niebla, la etapa reina de la Vuelta a España.

Las cámaras difícilmente lo captaron al cruzar la línea de meta, pues la en los últimos kilómetros y el final la visibilidad era casi nula.

Ninguno de los contendores le pudo aguantar el paso en la tremenda subida de la etapa 18, que se cumplió sobre un trayecto de 162,6 km, con partida en la localidad asturiana de Salas.

«Superman» López lanzó un ataque a 4 km de meta dejando a su paso a David de la Cruz (UAE Team Emirates) y los grandes de la competencia: El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) entró en meta segundo con una mínima ventaja sobre Enric Mas (Movistar Team) y Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ratificando su liderazgo.

Con esta, el crédito del municipio de Pesca, Boyacá, le dio la primera victoria a su equipo Movistar en una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial. Es su tercer triunfo parcial en La Vuelta tras los dos conseguidos en Andalucía (Sierra Nevada y Calar Alto) en 2017.

