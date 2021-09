Primera Dama destacó que atender el curso de vida, nutrir en cuerpo y alma, e impulsar la juventud, son temas en los que deben trabajar las gestoras sociales de Colombia

Durante su intervención en la I Cumbre Departamental de Gestoras y Gestores Sociales en Caldas, en cabeza de la gestora social del departamento, Camila Castillo, la señora María Juliana expuso que, en términos de primera infancia y adolescencia se ha enfocado principalmente en la nutrición de cuerpo y alma, con lo que se busca el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.



“Poder atender el curso de vida de los colombianos, entendiendo que está la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, consideré que eran escenarios absolutamente relevantes para darnos la oportunidad de imprimir ese sello de conversación positiva, para darnos la oportunidad de imprimir a los ciudadanos ese componente de sentido social, ese sentido de comunidad que nos hace crecer como sociedad”, indicó la Primera Dama, María Juliana Ruiz, quien trabaja en estos temas de la mano de las gestores sociales de los 32 departamentos del país.

A renglón seguido precisó que “Tengo la firme convicción de que un niño con capacidades plenas de desarrollo físico y cognitivo, que es atendido, que es cuidado, que es criado con amor y con respeto, no tiene una posibilidad distinta a expandir, a retornar eso a la sociedad, y eso finalmente no puede redondear en nada distinto a un país que admira, que valora, y que progresa a la luz del respeto, del amor, de la empatía y de la solidaridad”.

La Primera Dama también recordó que se puso en marcha Sacúdete, como esa estrategia, esa metodología de aprendizaje disruptivo que pudiera llegar a todo el territorio nacional y que busca conectar las oportunidades con los talentos y las capacidades de los jóvenes en todo el territorio.

“Logra llegar para motivarlos, para animarlos, para dejarles saber que sí es posible, que no es necesario ser un caso excepcional de éxito saliendo de un municipio remoto de nuestro país, que sí podemos acercar las oportunidades. Ellos tienen el talento, ellos tienen las habilidades, ellos tienen el conocimiento y las ganas que se necesitan, incluso, para resolver las más grandes problemáticas de nuestro país y en eso nos hemos enfocado”, destacó la señora María Juliana.

Y es que con el propósito de compartir experiencias de éxito y fortalecer la gestión social en los territorios que se viene trabajando a través de la red de tejido social LUNNA, se llevó a cabo esta jornada que le permitió a las gestoras sociales municipales conocer las apuestas para articular inversiones y promover la vinculación efectiva de las comunidades en los proyectos sociales, permitiendo atender las necesidades y problemáticas más apremiantes de los territorios y garantizando la promoción por la defensa y protección de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y familias.

“Tenemos foros y mesas de trabajo con los que apuntamos a generar el mayor desarrollo social en el territorio, por esto la articulación es clave y las gestoras juegan un papel primordial de llevar los proyectos sociales al territorio. Hoy hacemos parte de los equipos de atención social, somos las que lideramos, creamos puentes y articulamos las ofertas nacionales y departamentales con lo que necesitan los territorios”, señaló Camila Castillo, gestora social de Caldas.

Conectando con los territorios

La feria de oferta institucional social, fue el primer espacio de esta Cumbre, seguido de una sesión de conversatorios que les permitió a las gestoras sociales conocer las iniciativas, programas y buenas prácticas que desde el Gobierno Nacional y departamental, así como las experiencias de las gestoras sociales que se vienen desarrollando y que les serán útiles para sus planes de trabajo.

La Consejera Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado, destacó que, en el objetivo de fortalecer la nutrición en cuerpo y alma, desde el Gobierno Nacional y con el liderazgo de la Primera Dama, ha sido una prioridad la protección integral y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde se garantice su desarrollo integral a lo largo del curso de vida.

Además, hizo especial énfasis en que uno de los principales actores para lograr llegar a territorio han sido las gestoras y gestores sociales reunidos en la red de tejido social LUNNA, ‘son ellos quienes dedican y aportan sus capacidades para facilitar la articulación intersectorial, visibilizando y movilizando las acciones en las regiones’.

“En términos de juventud tuvimos la oportunidad de compartir con las gestoras sociales todo lo que tiene que ver con el refuerzo al Sistema Nacional de Juventudes, adicionalmente la estrategia Sacúdete y cómo va a llegar a cada uno de los municipios con infraestructuras. Esto sumado al Pacto Colombia con las Juventudes con un CONPES de Juventud por 33,5 billones”, expresó el Consejero para la Juventud, Juan Sebastián Arango.

Posteriormente, se firmó un pacto de compromisos por la gestión social de la región por la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz y las gestoras sociales de Caldas, Camila Castillo; Risaralda, Nathalia Sierra; Quindío, Liliana Jaramillo, y la representante de Antioquia, Sandra López.

La Cumbre contó con la participación de 27 gestores sociales, la Directora del ICBF, Lina Arbeláez, la Consejera para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo y representantes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Federación Colombiana de Municipios y la Consejería Presidencial para las Regiones.